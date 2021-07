Les fans de Netflix horrifiés alors que Ryan Murphy sort la première bande-annonce d’un documentaire déchirant sur la thérapie de conversion gay

NETFLIX a sorti la première bande-annonce du documentaire de Ryan Murphy sur un regard sur l’horrible mouvement «ex-gay».

Pray Away suit l’ascension et la chute d’Exodus International, un groupe fondé dans les années 1970 par cinq membres d’une église évangélique qui a déclaré que les homosexuels peuvent « prier » leur homosexualité pour devenir hétéro.

Netflix

Le documentaire de Netflix Pray Away suit la montée d’Exodus – un groupe religieux dédié à la thérapie « ex-gay »[/caption]

Murphy – connu pour American Horror Story, Pose and Glee – a produit le puissant documentaire aux côtés de Jason Blum et lève le voile sur le mouvement qui a déclenché la thérapie de conversion gay dans le monde.

Kristine Stolakis a réalisé Pray Away qui parle à de nombreux « visages du mouvement » qui ont discrédité la thérapie de conversion comme étant nocive et sont depuis devenus LGBTIQA+.

Le documentaire explore « l’héritage de dommages profonds » d’Exodus et la bande-annonce s’ouvre sur ceux qui prétendent avoir été convertis dans des talk-shows dans les années 1970 et 1980.

Une personne interrogée a déclaré dans la bande-annonce : « Une voix en moi a dit : « Comment pourriez-vous faire ça à votre propre peuple ? » »

Tandis qu’un autre décrivait la thérapie de conversion comme « une pseudo-psychologie horrible ».

L’Organisation mondiale de la santé thérapies claquées qui visent à « guérir » les personnes en fonction de leur sexualité ou de leur identité de genre.

Il a déclaré qu’ils « manquaient de justification médicale » et pouvaient constituer une « menace grave pour la santé et le bien-être des personnes touchées ».

L’affiche du documentaire présente un gros plan du visage d’une personne avec du ruban adhésif sur la bouche en forme de croix et un titre de journal sur Exodus.

Dû à sortir au Tribeca Film Festival en 2020 mais retardé en raison de la pandémie de coronavirus, Pray Away sortira sur Netflix le 3 août.

Les premières critiques ont fait l’éloge du film, le Hollywood Reporter le décrivant comme un « compte rendu qui donne à réfléchir d’une intervention chrétienne enracinée dans l’homophobie toxique ».

« Le premier film de Kristine Stolakis est une introduction à la douleur/souffrance qui est totalement inutile, si seulement les humains pouvaient accepter l’orientation de nos compagnons de voyage et ne pas vivre dans la peur », a écrit Hollywood Chicago.

Stolakis elle-même a remercié toutes les personnes qui ont partagé leur histoire pour Pray Away.

« Je suis si fier de ce documentaire et de notre équipe de tournage, et si reconnaissant envers chaque personne qui a partagé son histoire pour rendre Pray Away possible », a déclaré Stolakis.

Les fans ont réagi avec horreur à la bande-annonce, l’un d’eux disant « ça m’a fait pleurer ».

« Pourtant, à ce jour, il y a encore des gens qui croient que cela peut fonctionner et qui le poussent toujours », a écrit un fan sur YouTube.

Une autre a ajouté : « En tant que femme trans, j’ai suivi une thérapie de conversion et j’ai le TSPT à cause de cette expérience. Je ne sais vraiment pas si je pourrai regarder ce film… »

Et un troisième a déclaré : « Une histoire épique, et le bon moment et les bonnes personnes pour la raconter. Peux pas attendre de voir ça. »

Le gouvernement britannique a annoncé une décision d’interdire la thérapie de conversion lors du discours de la Reine en mai de cette année.

Mais les militants LGBTIQA+ ont été déçus lorsque le gouvernement a décidé de tenir un processus de consultation publique sur la question avant d’interdire la thérapie discréditée.

Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a déclaré que des plans seraient présentés pour empêcher les « pratiques odieuses qui peuvent causer des dommages mentaux et physiques ».

Theresa May a promis pour la première fois d’interdire cette décision il y a trois ans, et les ministres ont été accusés de traîner les pieds.

Netflix

Le groupe prétendait convertir les homosexuels et les lesbiennes à la sexualité[/caption]

Netflix

Ceux qui étaient à l’avant-garde du mouvement et prétendaient s’être convertis le dénoncent plusieurs décennies plus tard.[/caption]

Netflix

Ils sont apparus à l’origine dans des talk-shows pour affirmer qu’ils avaient été «convertis» en hétérosexualité[/caption]