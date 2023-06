Les fans de Netflix disent tous la même chose après le premier regard sur la saison 3 de Bridgerton

Les fans de NETFLIX ont tous dit la même chose après que le géant du streaming a publié le premier aperçu de la troisième saison de Bridgerton.

Les téléspectateurs ont été fouettés dans une tempête alors que la série dramatique en streaming à succès de la régence pourrait revenir sur les écrans dès cette année.

Netflix

Nicola Coughlin revient en tant que Penelope Featherington qui est sur le point de chercher un mari tout en réfléchissant à son avenir en tant que Lady Whistledown[/caption] Netflix

Luke Newton fait ses débuts avec un look plus suave en tant que Colin Bridgerton plus âgé[/caption]

En mai 2022, il a été confirmé que le troisième opus de Bridgerton s’écartera des romans originaux écrits par Julia Quinn.

Au lieu de cela, les prochains épisodes suivront le personnage de Penelope Featherington (interprétée par Nicola Coughlan), une adolescente amoureuse qui est folle amoureuse de son ami, Colin Bridgerton (interprété par Luke Newton).

Lors du panel ATAS de la soirée d’ouverture de FYSEE Space de Netflix, Nicola a révélé un fait très intéressant sur ce qui va arriver.

Elle a déclaré: « Comme Lady Whistledown, je garde un secret depuis un certain temps et je peux vous confirmer à tous que la saison 3 est l’histoire d’amour de Colin et Penelope. »

Elle a ajouté: « J’ai gardé ce secret depuis deux semaines dans la saison 2. C’est la première fois que je le dis ici. »]

Mais maintenant, après le succès de Queen Charlotte : A Bridgerton Story, le géant du streaming a publié un premier aperçu des nouveaux épisodes en publiant une série d’images.

La première montre le personnage de Penelope portant une superbe robe argentée et turquoise – contrairement à ses couleurs criardes habituelles – regardant sérieusement par la fenêtre.

La dernière série s’est terminée alors que ses sentiments intenses ne sont pas partagés alors qu’elle a entendu Colin faire des commentaires sarcastiques à l’autre gentleman du The Ton.

Cela s’éloigne du scénario original des romans, sur lequel la série est basée, car elle s’est également révélée être Lady Whistledown à sa meilleure amie, une furieuse Eloise Bridgerton (jouée par Claudia Jessie).

Le quatrième livre de la série Bridgerton de Julia Quinn voit Penelope réfléchir à l’avenir de la colonne des potins de la société Lady Whistledown.

Mais d’autres images de la troisième série à venir montrent que Colin regarde alors qu’il fait un retour dans la série plus fringant que jamais.

D’autres clichés montrent Colin et Penelope échangeant des regards humoristiques tout en assistant à un bal de société.

Le quatrième et dernier aperçu de la photo montre la paire se tenant intimement l’une contre l’autre alors que Penelope regarde avec envie Colin dans les yeux.

Les nouvelles images ont été révélées lors du dernier TADUM: A Global Fan Event alors qu’elle cherche enfin un mari dans la série.

Et les fans se sont précipités sur les réseaux sociaux par milliers pour partager leur enthousiasme en réagissant au premier aperçu de la nouvelle série.

L’un d’eux a écrit : « Je suis si heureux. Penelope reste mon personnage préféré de la série. Penelope et Eloise sont si brillantes, et la principale raison pour laquelle je regarde Bridgerton. je ne peux pas attendre

Un deuxième fan a commenté : « Shonda Rhimes sait vraiment comment faire ressortir un homme de premier plan parce que regardez Colin ! Il a l’air si bondddd.

« Collin fume chaud! » s’écria un troisième.

Alors qu’un quatrième fan a déclaré: « Sainte mère de perle, je suis TELLEMENT PRÊTE POUR CETTE SAISON, regarde heeeerrrrrr, elle est absolument magnifique et il est tout seigneur voyou, DONNE-LE-MOI MAINTENANT. »

Et un cinquième a demandé : « Vous vous moquez de moi !?!? Nicola a l’air MAGNIFIQUE ! .”

Netflix

Colin et Penelope partagent un regard intense alors qu’ils se tiennent côte à côte[/caption] Netflix

La nouvelle série s’éloignera des romans originaux écrits par Julia Quin[/caption]