La fausse scène de suicide de LUPIN a été fustigée par les fans de Netflix après que les gardiens de prison aient manqué un indice TRÈS évident.

Le drame français voit le maître criminel Assane Diop, joué par Omar Sy, se venger de la mort de son père – mais les fans ont repéré plusieurs trous flagrants dans la nouvelle série digne d’une frénésie.

Un téléspectateur s’est adressé à Reddit pour se plaindre que la série Netflix, basée sur les livres originaux de Leblanc, n’a pas réussi à suspendre sa suspension d’incrédulité.

Redditor bycoolboy823 a écrit: «Pour être honnête, après avoir lu l’histoire originale de Lupin, il suffit parfois de croire que certaines astuces peuvent être faites. Mais cette séquence de suicide … »

Le père d’Assane, Babakar, a été emprisonné à tort pour avoir volé un collier de diamants inestimable à son employeur, et a ensuite été retrouvé pendu dans sa cellule.

Mais plutôt que de courir vers le prisonnier pour l’aider à le ressusciter, le garde costaud a crié «J’ai besoin d’un médecin».

Cela a laissé les fans perplexes alors qu’un autre fan a souligné que la cellule du prisonnier aurait été vérifiée pour des objets qui pourraient être utilisés pour se blesser.

Un fan a déclaré: «Comment ce harnais de basketball pourrait-il même être manqué?

«Par exemple, ce sont soit les professionnels de la santé les plus incompétents, soit il peut utiliser des astuces pour cacher le filet même lorsqu’il est inconscient.»

La première partie du drame policier français a été créée sur le service de streaming populaire la semaine dernière.

L’émission, qui est divisée en deux parties et compte un total de 10 épisodes, a été diffusée les cinq premiers le 8 janvier.

Le drame français a été un succès surprise pour Netflix, environ 70 millions de foyers devraient regarder au moins une partie de la série au cours de ses 28 premiers jours.

«Je suis dans l’épisode 5 de #Lupin, je perds la tête à cette fin», a écrit un utilisateur de Twitter.

En comparant cela aux sensations culturelles récentes, The Queen’s Gambit et Bridgerton ont attiré respectivement 62 et 63 millions de téléspectateurs.

La première partie de la finale de Lupin disait « une autre partie est à venir », ce qui a frustré encore plus les fans parce qu’ils voulaient savoir ce qui s’était passé.

L’un d’eux a écrit: « Non, Netflix a TELLEMENT tort de terminer la première partie de Lupin sur un cliffhanger comme ça …….. »

Un second ajouta: « Lupin? Je suis tellement ennuyé par cette fin. »