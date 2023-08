Les fans de Netflix avertissent « ne regardez pas ça seul! » alors qu’ils sont laissés « sans sommeil et stressés » par le thriller Witness Number 3

Les téléspectateurs de NETFLIX ont été terrifiés après que le thriller dramatique de Channel 5 Witness Number 3 ait fait ses débuts sur le streamer et ils exhortent les autres à ne pas le regarder par eux-mêmes.

Le streamer a ajouté à sa vaste collection de thrillers dramatiques avec Witness Number 3, qui a été initialement diffusé sur Channel 5 l’été dernier.

Chaîne 5/Netflix

Les fans de Netflix ont été laissés « sans sommeil et stressés » après avoir regardé le témoin numéro 3 seul[/caption] Chaîne 5/Netflix

Actuellement l’une des meilleures émissions sur Netflix, Witness Number 3 a des téléspectateurs sur le bord de leurs sièges[/caption]

Récemment acquise par Netflix, la série atteint maintenant un nouveau groupe de téléspectateurs, mais ils ont lancé un avertissement sévère à tous ceux qui veulent regarder le drame, qui, selon eux, les garderont sur le bord de leur siège.

Il a déjà percé la liste des « Top 10 » du streamer.

Le témoin numéro 3 suit le personnage de Nina Toussaint-White, Jodie, une mère célibataire dont la vie est changée pour toujours après avoir été témoin d’un tueur avec sa victime juste avant un meurtre.

Elle se rend à la police au sujet des événements qu’elle a vus, mais son identité est gardée secrète et elle devient le témoin numéro 3.

Alors que Jodie se prépare à témoigner, il devient vite clair que les personnes qui ont commis le meurtre ne reculeront devant rien pour la faire tomber.

La mère effrayée ne veut rien de plus que protéger son fils, et bientôt tout le monde devient une menace potentielle. N’ayant plus personne à qui faire confiance, Jodie prend les choses en main et promet de le protéger, quel qu’en soit le prix.

Les fans de Netflix ont rapidement été séduits par la série. Cependant, beaucoup sont partis en se sentant «stressés» et «tendus» par la série.

« Le témoin numéro 3 n’est absolument PAS bon pour mon niveau de stress », a déclaré un téléspectateur sur Twitter.

« Si vous regardez le témoin numéro 3 sur Netflix, ne le regardez PAS seul comme je l’ai fait », a averti un autre spectateur.

Un troisième a commenté à 3 heures du matin : « Bien éveillé à cette heure… regarder le Témoin numéro 3 sur Netflix n’était pas la meilleure idée. »

« Regarder un drame effrayant ce soir n’était probablement pas la chose la plus sensée, mais c’est au bord du siège », a déclaré un quatrième fan de Netflix.

La série comprend quatre épisodes de 45 minutes, mais seulement deux ont suffi à déchirer les nerfs de certains fans de Netflix en lambeaux.

« Je viens de regarder 2 épisodes de Witness Number 3, en gardant le reste pour demain. Je vais me coucher et je suis content de ne pas être seul dans la maison, puis j’entends mon partenaire verrouiller toutes les portes et vérifier les fenêtres, ce qu’il ne fait jamais. Dit tout. Regardez le bord de votre siège », a commenté un cinquième téléspectateur.

« Besoin de faire une méditation de pleine conscience ou quelque chose pour me calmer après avoir regardé 2 épisodes de Witness Number 2 », a averti un sixième.

« En regardant le témoin numéro 3 sur Netflix alors que je devrais être endormi, je vais faire des cauchemars », a ajouté un autre téléspectateur, qui a admis que l’émission les avait rendus très « tendus ».

Chaîne 5/Netflix

Witness Number 3 met en vedette Nina Toussaint-White en tant que mère célibataire Jodie[/caption] Chaîne 5/Netflix

Clare Dunne co-vedette dans Witness Number 3[/caption]

Le témoin numéro 3 est disponible en streaming sur Netflix.