Les fans de Neighbours pleurent des «larmes de joie» alors que le savon australien confirme le retour du choc sur une nouvelle chaîne

Les fans de NEIGHBORS ont pleuré des «larmes de joie» après que le feuilleton australien a confirmé son retour choc sur une nouvelle chaîne.

Il a été révélé plus tôt dans la journée qu’Amazon Freevee et Fremantle avaient sauvé la série, avec de nouveaux épisodes diffusés l’année prochaine.

La nouvelle survient quatre mois après que les fans de Neighbours aient sangloté lors du dernier épisode de l’histoire.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit : « Hourra ! Quelqu’un d’autre a un peu pleuré ? »

Un autre a répondu : “Je suis content que ce ne soit pas seulement moi qui essaie de comprendre pourquoi mes yeux se remplissent !”

Un troisième a tweeté: “Oh bien pas seulement moi qui ai éclaté en larmes de joie alors.”

Pendant ce temps, un quatrième a partagé : « Je suis tellement content pour toutes les personnes impliquées dans Neighbours. Je ne peux pas imaginer à quel point leur vie a été bouleversée quand il a été annulé. Merci beaucoup de l’avoir ramené. Pour eux et pour les fans.

Ils n’étaient pas seuls dans leur joie car un autre fan de Neighbours a tweeté : « OMG OMG OMG OMG !!! Je sanglote littéralement de bonheur !!! Vous venez de faire mon année !!!! Oui oui oui!! Meilleur cadeau de Noël JAMAIS !!!”

Un autre a ajouté: « VOISINS Je suis secoué. C’est beau. Je suis vraiment au bord des larmes. Réparez mon cœur brisé, ma bien-aimée.

Une toute nouvelle série commencera le tournage en Australie l’année prochaine et verra les favoris de l’émission Stefan Dennis (Paul Robinson), Alan Fletcher (Karl Kennedy), Ryan Moloney (Toadfish Rebecchi) et Jackie Woodburne (Susan Kennedy) revenir pour reprendre leur rôle principal les rôles.





La série revitalisée sera diffusée exclusivement gratuitement sur Amazon Freevee au Royaume-Uni et aux États-Unis et comprendra les droits de diffusion en continu de milliers d’épisodes des saisons précédentes, disponibles avant la première de la nouvelle série.

La série sera également diffusée sur Prime Video en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.

La production devrait commencer au début de 2023 avec une première mondiale prévue pour le second semestre.

Lauren Anderson, responsable du contenu et de la programmation originaux AVOD, Amazon Studios, a déclaré: «Neighbours captive son public depuis près de 40 ans, créant un public dévoué et fidèle pour la vie et les histoires des personnages de Ramsay Street.

“Grâce à la puissance du streaming, nous sommes en mesure de proposer un catalogue de milliers d’épisodes de Neighbours aux nouveaux publics pour découvrir cette série mythique et aux fans actuels de revivre leurs moments préférés.

“Nous sommes impatients d’immerger le public dans de nouvelles expériences de Ramsay Street lorsque nous relancerons l’émission l’année prochaine pour les clients Amazon Freevee et Prime Video.”

