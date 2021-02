Les fans de NAYA Rivera ont qualifié les patrons de Ne-Yo et de Starz de « irrespectueux » après que l’actrice décédée ait été remplacée par Christina Milian.

La série Step Up a présenté Naya dans le rôle de Colette Jones, et après la mort tragique de l’actrice en 2020, les fans pensaient que le personnage serait également tué.

Cependant, lundi, il a été confirmé que Christina prendrait le relais, avec une déclaration qui disait: « Il n’y a pas de remplaçant Naya. Mettons cela au clair.

« Son esprit vit dans nos souvenirs et chaque partie de ce que ce spectacle est et sera. Christina a de grandes chaussures à remplir et elle le sait, ce qui témoigne de son sang-froid et de son respect en tant que personne et artiste.

« Je suis plus que certain de sa capacité à apporter une énergie et une lumière à ce personnage que les fans de Naya ainsi que le reste du monde vont adorer. »

En réponse, les fans ont inondé le compte Twitter de critiques, un fan se moquant de la déclaration: « Il n’y a pas de remplaçant NAYA … et pourtant … »

« C’est tellement irrespectueux que j’espère vraiment que vous repenserez cette décision », a ajouté un autre, comme l’a suggéré un téléspectateur « ils vont perdre tellement de gens, surtout la façon dont ils ont dit qu’ils ne la remplaceraient pas, ce qui est total c ** p. »

« Tu es vraiment sérieux? !!? Tu ne pourrais pas simplement réécrire l’histoire? Pas question que je vais regarder la nouvelle saison avec quelqu’un d’autre jouant le rôle de Colette qui appartenait à Naya », a écrit un autre fan.

Dans un communiqué, la pop star et actrice Christina a partagé: «Je suis tellement excitée de rejoindre la famille ‘Step Up’.

« Je sais que j’ai d’énormes chaussures à remplir. Naya était incroyable. J’espère rendre hommage à Naya, sa famille, ses amis et ses fans avec une excellente performance. »

La famille de Naya a donné la permission à Starz de refondre le rôle.

Le corps de Naya a été retrouvé le 13 juillet, cinq jours après sa disparition lors d’un voyage en bateau en Californie.

Le corps de l’actrice a été découvert flottant près de la surface de CalifornieLe lac Piru.

L’ancienne star de Glee a utilisé le dernier de son énergie pour repousser son fils à bord d’un bateau mais n’en avait pas assez pour se sauver, a déclaré la police.

Naya’s petit garçon Josey, 4 ans, avait dit aux flics que sa mère «l’avait poussé sur le pont de leur bateau de location par derrière» avant qu’il «ne la voie disparaître sous la surface de l’eau» après qu’ils soient allés nager.

L’annonce est intervenue alors que la famille de Naya et les anciens membres de la distribution de Glee se sont réunis au bord du lac pour se soutenir mutuellement après la découverte tragique.

Rivera a joué la pom-pom girl Santana Lopez pendant six saisons sur Joie et sa mort signifiera qu’elle est le troisième membre de la distribution à mourir dans la trentaine.

Son corps a été retrouvé exactement sept ans jour pour jour que sa co-vedette Cory Monteith est décédée dans une chambre d’hôtel à Vancouver.

Cory Monteith est décédé à 31 ans en 2013 d’un mélange toxique d’alcool et d’héroïne, tandis que sa co-star Mark Salling – avec qui Rivera est sorti à un moment donné – s’est suicidé en 2018 à 35 ans après avoir plaidé coupable à des accusations de pornographie juvénile.