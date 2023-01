Les fans de Naples et de Roma se voient interdire de jouer à l’extérieur pendant deux mois après une bagarre sur l’autoroute

Les supporters de Naples et de la Roma ont été interdits de se rendre aux matchs à l’extérieur pendant deux mois après la bagarre de masse du week-end dernier qui a semé le chaos sur une grande autoroute italienne, a annoncé samedi le ministère italien de l’Intérieur.

Les supporters “ultra” inconditionnels des deux équipes ont participé à des batailles sur l’autoroute A1 dimanche après s’être rencontrés à la station-service Badia al Pino en Toscane alors qu’ils se rendaient aux matchs de la Sampdoria et de l’AC Milan, créant des files d’attente pouvant atteindre 15 kilomètres de long. .

Surnommée “l’autoroute du soleil”, l’A1 va de Naples à Rome puis jusqu’à Milan dans le nord de l’Italie et est l’une des routes les plus importantes d’Italie.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué avoir ordonné “la fermeture pendant deux mois à compter d’aujourd’hui (samedi) des sections extérieures des stades où le SSC Napoli et l’AS Roma jouent des matchs à l’extérieur”.

L’interdiction s’étend également à la vente de billets dans les sections locales de ces mêmes stades “aux personnes qui vivent dans les provinces de Naples et de Rome”.

Le leader de la Serie A, Napoli, accueillera les supporters de la Roma en championnat le 29 janvier.

Les fans des deux clubs qui vivent ailleurs dans le pays n’ont pas été empêchés d’acheter des billets dans les sections à domicile, un phénomène courant lors des matches en Italie qui entraîne rarement des problèmes.

Plus tôt samedi, le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi a déclaré qu’il était sur le point d’approuver l’interdiction, déclarant aux journalistes qu’il devait “envisager une interdiction générale des deux groupes de fans pour des raisons d’ordre public”.

Les matchs entre Roma et Naples sont des affaires enflammées en raison de la rivalité entre deux des bases de fans les plus importantes et les plus passionnées d’Italie.

L’antipathie a été rendue carrément toxique après la mort par balle du fan de Napoli Ciro Esposito par un supporter de la Roma près du Stadio Olimpico avant la finale de la Coupe d’Italie 2014.

