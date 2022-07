Les fans de Nacional portent des masques de Luis Suarez pour persuader la légende uruguayenne de revenir au club

Les fans portent des masques pour montrer leur amour pour Luis Suarez. PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images

L’un des plus gros transferts de l’histoire de l’Amérique du Sud est sur le point d’être achevé en tant qu’ancien attaquant de Liverpool, Barcelone et Atletico Madrid Luis Suarez est sur le point de rejoindre son premier club Nacional.

Suarez, 35 ans, est une légende en Uruguay, ayant fait ses débuts en équipe première pour le Nacional en 2005 avant de partir pour Groningen, puis l’Ajax, pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Depuis, il a marqué 436 buts en 695 matches de club, plus 68 en 132 pour son pays.

Maintenant à la fin de sa carrière, les fans de Nacional ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux appelée #SuarezANacional pour essayer de le persuader de retourner dans son pays natal.

Même le propre frère de Suarez a publié une photo de lui en maillot Nacional sur les réseaux sociaux.

Le président du club, Jose Fuentes, est en pourparlers avec Suarez et dit plus tôt cette semaine: “S’il y a une chance, je ferai l’impossible pour qu’il vienne. Nous sommes prêts à lui donner tout l’amour qu’il mérite et à le traiter comme ce qu’il est, une idole du football. Les portes de Nacional sont ouvertes, vous n’avez qu’à pour nous dire ce dont vous avez besoin. Nous sommes ravis qu’il puisse venir.

Jeudi soir, la campagne est passée des médias sociaux au stade alors que Nacional affrontait Cerrito à l’Estadio Gran Parque Central.

Au milieu d’une scène incroyable de 15 000 fans portant des masques Suarez, une mosaïque du maillot Nacional avec le n ° 9 a été dévoilée et les fans ont chanté une chanson en son honneur.

Esta locura no puede parar 🎶#SuarezANacional 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/6heuW1HqRI — PASIÓN TRICOLOR ((10h10)) (@PasionTricolor1) 21 juillet 2022

Le match de ligue 🇺🇾 d’aujourd’hui entre @Nacional et @SportivoCerrito devrait présenter un stade bondé avec chaque fan portant un masque de Luis Suarez pic.twitter.com/jBXNjh3FUP — Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) 21 juillet 2022

Même les joueurs sur le terrain ont participé à l’acte alors qu’ils manquaient de vainqueurs 5-0.

Christian Almeida, jugador de Nacional de Uruguay, salió a calentar con una máscara de Luis Suárez. pic.twitter.com/ZevO9GXqcZ —Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) 21 juillet 2022

Del keke pour Suárez #SuarezANacionalpic.twitter.com/RRImfiyluF — Hors contexte Nacional (@oocNacional) 22 juillet 2022

Le contrat de Suarez à l’Atletico a expiré cet été, le laissant libre de changer de club. Il a été lié au Borussia Dortmund et à une foule d’équipes de la MLS, mais il semble que la campagne fonctionne, car il semble prêt à revenir à l’accueil d’un héros à Nacional.