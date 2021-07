Les fans de musique non vaccinés évitent le festival offrant Covid jab et nourriture gratuite

Un FESTIVAL où les fans de musique pouvaient obtenir un jab avec de la nourriture gratuite a frappé un bémol quand seulement quelques-uns se sont présentés.

Les hamburgers végétaliens, le macaroni au fromage et les boulettes chinoises étaient suffisants pour tenter Clark Lin non vacciné, mais d’autres non vaccinés ne mordaient pas à l’hameçon.

Les petites foules ont eu droit à la musique de Lewis Floyd Henry – un groupe de rock à un seul homme, et ceux qui étaient là ont dansé sur Nacho Stax – un mélange de beatbox et de grooves afro-beat.

Le festival, organisé par le conseil de Tower Hamlets et Barts NHS Trust, à Langdon Park à Poplar, dans l’est de Londres, se déroule tout le week-end.

Maman Dhilshana Shiraj a déclaré: « J’ai eu le jab et j’ai amené les enfants à s’amuser. »

Les amateurs de sensations fortes peuvent recevoir un jab Covid au Circus Extreme, à Halifax, West Yorks, samedi.

