MOLLY-MAE Hague a été félicitée par les fans pour avoir admis qu’elle ne ressentait pas la « culpabilité de maman » d’avoir laissé bébé Bambi à la maison.

En tant qu’influenceuse occupée et star de téléréalité, la jeune femme de 24 ans est souvent obligée de travailler loin de Bambi – qu’elle partage avec son petit ami Tommy Fury.

Instagram

Molly a admis qu’elle ne se sentait pas coupable d’avoir quitté Bambi pour aller travailler[/caption] Instagram

Elle et Tommy ont accueilli leur petite fille en janvier[/caption]

Mais l’ancienne star de Love Island a avoué que, bien que sa fille de six mois lui manque, elle ne se sent pas coupable de gagner sa vie pour sa famille.

S’exprimant dans sa dernière vidéo YouTube, Molly a déclaré: « Parfois, la culpabilité que je ressens est la culpabilité de ne pas avoir la » culpabilité de maman « .

« C’est une chose assez effrayante à admettre pour moi, surtout en ligne, parce que tout le monde va dire ‘tu ne te sens pas coupable d’avoir laissé ton enfant?’

« Et bien sûr que je le fais. Absolument, même si je quitte Bambi pour quelques heures, bien sûr je culpabilise de ne pas être avec elle et je veux que ce soit prendre soin d’elle.

«Mais ces niveaux intenses de« culpabilité de maman »que ressentent certaines de mes autres amies mamans… Je disais à mon amie que la culpabilité que je ressens est que je ne ressens pas ce niveau de culpabilité lorsque je dois partir travailler.

« Bambi me manque tellement mais est-ce que je me sens coupable de l’avoir laissée travailler pour gagner ma vie ? Si quoi que ce soit, je me sens fier.

Se précipitant pour rassurer Molly, un fan a écrit: « La disparition et la culpabilité sont différentes… ne stressez pas, tout le monde est différent. »

Un autre a déclaré: « La culpabilité n’est pas nécessaire lorsque vous savez que vous êtes une maman incroyable, subvenant aux besoins de votre bébé et qu’elle est complètement en sécurité et heureuse avec sa famille! »

Et un troisième a ajouté: « C’est vraiment bien de ne pas se sentir extrêmement coupable Molly! »

Molly et Tommy, également âgés de 24 ans, ont accueilli Bambi en janvier.

Les fans auront bientôt un aperçu de la vie familiale de Molly et Tommy avec leur petite fille dans la série Netflix À la maison avec les Furys.

Le trio apparaîtra dans le documentaire fly-on-the-wall aux côtés du frère aîné de Tommy, Tyson, de sa femme Paris et de leurs six enfants.

Netflix

Molly et Tommy joueront dans une nouvelle émission Netflix avec son frère Tyson et sa femme Paris[/caption]