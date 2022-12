Les fans de Molly-Mae Hague disent tous la même chose que le nom du bébé “révélé” dans le clip refait surface de Love Island

Les fans de MOLLY-MAE Hague sont convaincus qu’ils connaissent le nom inhabituel qu’elle a choisi pour son bébé à naître après avoir regardé un clip de Love Island déterré.

En 2019, alors que la possibilité d’un bébé avec le petit ami de la villa, Tommy Fury, n’était qu’un rêve lointain, Molly a laissé échapper ce qu’elle appellerait leur enfant s’ils en avaient un.

TVI

Tommy Fury et Molly-Mae Hague attendent leur premier bébé pour le Nouvel An[/caption]

Lors du célèbre jeu de bébé, où les couples insulaires sont chargés de s’occuper d’un faux bébé, Molly, qui aime la mayonnaise, a révélé qu’elle voulait rendre hommage à la sauce en nommant l’enfant Mayo.

Les fans ont été complètement stupéfaits, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : “Molly-Mae voulant appeler leur bébé Mayo parce que c’est l’abréviation de mayonnaise, c’est quelque chose que je ferais à 100 % pour ceux qui connaissent mon amour pour la mayonnaise.”

Un autre a posté: “Pas question que Molly-Mae ait juste dit qu’elle voulait appeler son bébé Mayo, MAYONNAISE.”

Un troisième a déclaré: “Pas Molly-Mae disant qu’elle et le bébé de Tommy devraient s’appeler Mayo.”

Le week-end, Molly avait l’air rayonnante alors qu’elle montrait sa bosse lors de sa babymoon avec Tommy.

Les stars de Love Island se sont pressées pour un voyage à Bath alors qu’elles se préparent pour l’arrivée de leur premier enfant.

L’influenceuse Molly, 23 ans, a partagé une photo d’elle lors d’une sortie pendant la pause, vêtue d’une robe noire moulante qui encadrait son ventre fleuri.

Elle se tenait au chaud dans un élégant manteau vert et une écharpe surdimensionnée, rayonnant devant la caméra alors qu’elle s’accrochait à des sacs de courses.

Une fois arrivés dans leur hôtel et spa chic, Molly a de nouveau mis à jour ses fans avec des photos de leur chambre confortable et de leur salle de bain luxueuse.

Le couple a ensuite posé pour un selfie dans le miroir, qui a également été partagé sur le compte Instagram de Molly.

“Notre tout dernier séjour avant [baby emoji],” elle a écrit.

Mais malheureusement, malgré leur environnement luxuriant, Molly souffre toujours de symptômes de grossesse inconfortables.

Partageant une photo d’un thé à la menthe apaisant, la future maman a ajouté: «Cette vie de vent piégé glamour.

“Dîner emballé complètement non consommé… thé à la menthe poivrée seulement ce soir.”

Plus tôt cette semaine, Molly a révélé à ses fans qu’elle et Tommy s’attendent à ce que leur petite fille arrive dans la nouvelle année.

Elle a déclaré dans une vidéo YouTube: “C’est juste que je reçois toute ma famille et j’ai en quelque sorte dans la tête que je veux que ce soit très spécial et évidemment, ce sera mon dernier Noël avant de devenir une maman et celle de Tommy avant qu’il ne devienne papa.

Instagram

Instagram

Le couple a visité Bath pour un dernier week-end avant d’accueillir leur nouvelle arrivée[/caption]