Les fans de Molly-Mae Hague étaient en colère contre la star et Tommy Fury ne portait pas correctement leurs masques dans un avion à destination de Dubaï.

Les directives actuelles sur les coronavirus demandent à tous les passagers des vols de porter un masque facial à moins que vous ne soyez dispensé d’en porter un.

Les fans ont qualifié la vidéo de «inconfortable» et de «décevante» après que Molly-Mae et Tommy n’aient pas porté leurs masques sur la bouche et le nez dans l’avion.

En ouvrant la vidéo, le couple a tous deux été vus arborant leurs masques autour de leur menton.

En tête du peloton, un fan a écrit: « Imaginez que vous ne portiez pas correctement un masque lorsque vous le pouvez. Donnez un meilleur exemple. »

Molly-Mae et Tommy se sont envolés pour Dubaï pendant 10 jours avant de s’envoler pour les Maldives ensoleillées.

Souvent, la bombe blonde présentera son style de vie glamour de jet-set dans ses vlogs pour ses fans.







L’influenceur des médias sociaux compte 139 millions d’abonnés sur YouTube et cinq millions d’abonnés Instagram.

Cependant, elle a fait sensation en abaissant son masque pour parler dans l’avion.

D’autres ont écrit: « Je pouvais à peine regarder une minute de cette vidéo. Je trouve cela très inconfortable de voir une personne enlever son masque dans un avion. »







« Où sont les masques? »

« Pourquoi baissez-vous votre masque pour parler dans l’avion? Deuxièmement, je vous aime les gars, mais vous avez l’air d’être tranquille quand les autres portent des masques et vous ne le faites pas. Décevant. »

« Pourquoi n’ont-ils pas leurs masques dans l’avion? Ou les portent-ils sous le nez? Honnêtement, tant d » influenceurs ‘font ça, et ça m’énerve vraiment. »







« J’aime mollymae mais je ne peux pas regarder cette vidéo. Je ne veux même pas soutenir sa chaîne en commentant mais c’est tellement tellement inacceptable pour moi !! voyager et même pas porter de masque pendant une pandémie? J’attendais vraiment mieux d’elle. »

« J’adore ce vlog mais les pls facilitent simplement la vie des agents de bord et portent vos masques correctement :(. »

Le Mirror a contacté les représentants de Molly-Mae Hague pour commentaires.