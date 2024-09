Les fans de Minecraft réagissent à la reconstitution animée de la bande-annonce du film d’action en direct

L’argument selon lequel certains jeux vidéo ne devraient pas bénéficier du traitement live-action a été avancé par de nombreuses personnes après la sortie de la bande-annonce officielle de Un film Minecraft. Une nouvelle vidéo virale qui recrée la bande-annonce en animation renforce encore davantage ce point.









Quelques jours seulement après sa sortie, la bande-annonce de Un film Minecrafta dépassé le million de dislikes sur YouTube. Beaucoup de ceux qui ont commenté la bande-annonce ont critiqué la conception des personnages animaux de Minecraft dans un monde d’action réelle, ce qui suggère qu’ils ne s’adaptaient tout simplement pas bien visuellement au nouveau média. @Alumio_ sur X a ensuite partagé une vidéo de la bande-annonce entière recréée avec des animations Minecraft En moins d’une journée, la vidéo a été visionnée plus de 1,6 million de fois et a reçu 70 000 mentions « J’aime ». Elle a depuis été publiée sur YouTube et vous pouvez la visionner ci-dessous.





« C’est bien mieux. Animé avec doublage à la place« , peut-on lire dans un commentaire sur la vidéo. Quelqu’un d’autre a dit : « Voilà à quoi cela aurait dû ressembler. » Il y a plusieurs autres commentaires réitérant ces pensées, avec un autre commentaire disant, « Cela a l’air MILES mieux que la bande-annonce officielle. Je déteste la façon dont les bonnes choses sont gâchées par les tentatives d’accaparement de l’argent des entreprises et par l’idée que pour faire un bon film, il faut des acteurs populaires.

Cela a l’air bien meilleur que la bande-annonce officielle.





« C’est ce que nous voulions TOUS », a également déclaré un fan. « Nous réalisons des animations de fans comme celle-ci depuis des ANNÉES et bien sûr nous voulions un long métrage comme celui-ci. C’est incroyable à quel point Hollywood est déconnecté de la réalité.

Jared Hess est le réalisateur du film. Le film imagine un groupe de quatre personnes qui sont transportées dans le monde magique de Minecraft par le biais d’un portail mystérieux. Cela place des êtres humains réels dans un pays rempli de structures en blocs et de créatures rappelant le jeu vidéo populaire. Ceux qui jouent les personnages humains dans le film sont Jason Momoa (Aquaman et le Royaume perdu), Emma Myers (Mercredi), Danielle Brooks (Pacificateur), et Sebastian Eugene Hansen (Juste de la miséricorde). Jennifer Coolidge est également connue pour faire partie du casting dans un rôle mystérieux, tandis que Jack Black est montré dans la bande-annonce dans son rôle de Steve, l’un des personnages principaux du Minecraft jeu.







La situation de « Ugly Sonic » a été évoquée

Certains des commentaires faits à propos de la bande-annonce ont fait des comparaisons avec la situation de « Ugly Sonic » avec Sonic le hérisson. Lorsque la première bande-annonce a été publiée pour le Sonic le hérisson Le film avait suscité tellement de plaintes de la part des fans que la sortie du film avait été retardée, afin que Sonic puisse être entièrement repensé. Hess avait déjà exprimé des inquiétudes des mois avant la sortie de la bande-annonce quant à une éventuelle réaction de type « Ugly Sonic », mais il avait déclaré que l’objectif était avant tout d’apaiser les jeunes fans de la franchise.

« Je pense que quiconque fait une propriété intellectuelle, veut simplement éviter une situation à la ‘Ugly Sonic’ », a déclaré Hess, selon le Salt Lake Tribune. “Je ne peux tout simplement pas décevoir les enfants de 10 ans, sinon ils vont nous assassiner..”





Un film Minecraft sortira à l’international le 2 avril 2025, suivi de sa sortie dans les salles nord-américaines le 4 avril 2025.

Source : Alumio