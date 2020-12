Les joueurs de QPR ont tous pris le genou lors du match de Millwall de ce soir et ont lié les bras dans une « démonstration de solidarité » contre le racisme après que les fans les aient hués pour s’être associés au groupe « extrême » Black Lives Matter samedi.

Les joueurs de Millwall tenaient une bannière anti-raciste qui disait « inégalité » avec le « in » barré sur la ligne médiane à The Den dans le sud de Londres.

Les joueurs de QPR ont lié les bras à leurs rivaux et ont pris le genou, quelques jours à peine après que la foule a réprimandé les joueurs du match Derby de Millwall pour être tombés au sol avant le coup d’envoi.

Les supporters de football entrant dans le stade ce soir ont reçu une lettre de Millwall qui demandait aux spectateurs de respecter « ces joueurs de l’opposition prenant le genou » – l’appelant « leur droit de le faire ».

Le club a qualifié le match de ce soir de « l’un des jours les plus importants de l’histoire de Millwall », ajoutant: « Hier soir, le club a publié une déclaration annonçant sa nouvelle initiative United for Change.

«Les supporters des Lions du monde entier ont été unanimes dans leur soutien. Il est de votre devoir et de votre responsabilité en tant que membre de la foule ce soir de continuer ce superbe soutien.

Cela vient après que les fans de Millwall ont hué les joueurs en prenant le genou avant leur match contre Derby

Certains joueurs de QPR devraient prendre le genou ce soir, que le club de l’ouest de Londres a abandonné au milieu des craintes que l’action ne soit devenue « diluée ». Sur la photo: la chaise Ilias des Queens Park Rangers (à gauche) prend un genou en novembre

Les joueurs des deux clubs ont pris un genou avant le coup d’envoi dans le cadre de la lutte en cours contre le racisme

Black Lives Matter: le groupe veut abolir la police, briser le capitalisme et fermer toutes les prisons Black Lives Matter UK est la ramification semi-officielle britannique de son homologue américain et a été le visage des protestations du Royaume-Uni contre la mort de George Floyd et l’équité raciale. Mais alors que des centaines de milliers de personnes ont donné des millions à leur cause, beaucoup ne seront pas au courant de nombre des objectifs les plus extrêmes du groupe. La branche britannique, tout comme la branche américaine du mouvement, a un certain nombre d’objectifs d’extrême gauche répertoriés sur son site Web. Ils incluent «l’engagement marxiste de démanteler le capitalisme». Ailleurs, le groupe dit vouloir utiliser l’argent qu’il a collecté pour développer et mettre en œuvre des stratégies «pour l’abolition de la police». Le compte Twitter officiel du mouvement britannique Black Lives Matter (BLM) a également été pris au piège de l’antisémitisme. Il a tweeté en faveur de la Palestine sur les projets d’Israël d’annexer ses colonies de Cisjordanie. Le récit vérifié affirmait que la politique britannique dominante était « bâillonnée du droit de critiquer le sionisme », avant de tweeter que le mouvement « se tient fort et clairement aux côtés de nos camarades palestiniens » et d’ajouter dans les majuscules « PALESTINE LIBRE ». Cela a suscité la colère de la communauté juive, certains décrivant l’idée que les politiciens étaient «bâillonnés» pour leur critique du sionisme comme étant un «trope antisémite». La Campagne contre l’antisémitisme (CAA) a déclaré: «Le BLM devrait aspirer à être un mouvement contre le racisme qui unifie les gens et réalise un changement durable, pas un mouvement qui répand la haine et parvient à une division durable. «Vous ne pouvez pas combattre les préjugés par des préjugés. Le groupe est actif en ligne depuis mi-2016. En décembre de la même année, il a approuvé la fermeture complète de toutes les prisons et centres de détention britanniques, déclarant qu’ils étaient «inhumains, surpeuplés et dangereux». Le groupe a également exprimé son opposition sur Twitter aux initiatives gouvernementales, notamment la réforme du système de prestations via l’introduction du crédit universel et l’octroi de licences de fracturation. Il a attaqué tout le monde, d’Oxfam («les grandes organisations caritatives ne sont rien de plus que des colonisateurs pour le 21e siècle») à Sir David Attenborough.

«Avant le coup d’envoi, nos joueurs et ceux de QPR, lieront les armes dans une démonstration d’unité et de solidarité pour lutter contre la discrimination. Nous savons que la foule, comme cela a toujours été le cas, soutiendra pleinement ce geste.

Comme cela a également été clairement indiqué hier soir, nous demandons que les joueurs de l’opposition qui prennent le genou soient respectés, car c’est leur droit de le faire.

«Les yeux du monde sont rivés sur ce club de football ce soir – votre club – et ils veulent que nous échouions. Ensemble, nous ne laisserons pas cela se produire.

Millwall avait précédemment déclaré qu’il était « consterné et attristé » par le comportement du week-end dernier et avait averti que toute personne reconnue coupable d’abus raciaux se verrait interdire à vie.

Les joueurs étaient préparés à une hostilité répétée ce soir après que les supporters aient défendu les actions des chahuteurs, qui étaient censés s’en prendre au mouvement BLM.

Une déclaration du Millwall Supporters ‘Club dimanche a déclaré: «Nous croyons fermement que les motivations de ceux qui sont derrière les hues n’étaient pas racistes».

Il a ajouté: « Quiconque croit qu’il s’agit d’un acte raciste devrait lire les opinions de ceux qui ont hué et voir qu’ils le faisaient en réaction aux monuments de guerre et aux statues de (Winston) Churchill dégradés par l’organisation BLM et les opinions politiques extrêmes qu’ils tenir et pour lequel «prendre le genou» est associé. »

Le mouvement BLM, qui a fait boule de neige à la suite de la mort de George Floyd, a été accusé de s’être éloigné de ses origines antiracistes et de devenir une organisation de gauche effrontée qui appelle à démanteler la police.

Une source principale de Millwall avait déclaré à Sky Sports News que certains membres du personnel et des joueurs de Millwall étaient « laissés en larmes » par les chahuteurs et la condamnation qui a suivi.

Le ministre du Cabinet, George Eustice, est entré dans la dispute dimanche, qualifiant Black Lives Matter de « mouvement politique différent de ce en quoi la plupart d’entre nous croyons, qui défend l’égalité raciale ».

Il a déclaré à Sky News: « Mon point de vue personnel est que Black Lives Matter, majuscule B, L et M, est en fait un mouvement politique différent de ce en quoi la plupart d’entre nous croyons, qui défend l’égalité raciale.

«Chaque individu peut faire ses propres choix quant à la manière dont il reflète cela. Je sais qu’un certain nombre de personnes sont très convaincues et ont adopté cette approche.

Les joueurs de football avaient discuté en privé de quitter le terrain si leurs gestes d’avant-match étaient hués, ont déclaré des sources à Sportsmail.

Le capitaine de Watford, Troy Deeney, a déclaré publiquement qu’il n’aurait aucun problème à abandonner le match s’il était confronté au racisme.

Il a déclaré à talkSport: « Quand ils huent, je serai toujours là. Mais si cela arrive à cette ligne de choses raciales qui me sont dites ou à mes joueurs, nous avons déjà eu une conversation sur ce qui se passe. Nous marchons, simple.

Le club a déclaré dans un communiqué: « Les joueurs de Millwall et de Queens Park Rangers se tiendront bras dessus bras dessous pour montrer leur solidarité pour la lutte du football contre la discrimination avant le coup d’envoi à The Den mardi soir. »

Il a ajouté: « Millwall pense que ce geste, que le club espère répéter avec d’autres équipes visiteuses dans les semaines et les mois à venir, contribuera à unifier les gens de toute la société dans la bataille pour éradiquer toutes les formes de discrimination.

« QPR a informé Millwall qu’une sélection de ses joueurs souhaitait se prendre le genou pour montrer son soutien aux efforts de lutte contre la discrimination – un geste que le club respecte et il demande fermement à tous les participants de faire de même. »

Millwall a également déclaré avoir lancé un «audit des membres du conseil d’administration, du personnel, des bénévoles et des participants dans le cadre d’un engagement continu en faveur de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion».

La FA a maintenant ouvert une enquête sur ce qui s’est passé au Den ce week-end

Le mouvement BLM, qui a fait boule de neige à la suite de la mort de George Floyd, a été accusé de s’éloigner de ses origines antiracistes et de devenir une organisation de gauche effrontée. Sur la photo: des manifestants à Notting Hill dans l’ouest de Londres le 30 août

Le club a ajouté qu’une « nouvelle stratégie anti-discrimination généralisée et à multiples facettes » comprendrait « la formation d’un code de pratique en matière d’égalité, de diversité et d’inclusion pour couvrir les départements à travers les activités et les processus de recrutement du club.

QPR, qui a cessé de prendre le genou en septembre, craignant que l’action ne soit devenue « diluée », a également publié un communiqué avant le match.

Le directeur général Lee Hoos a déclaré: «Nous avons toujours été à l’avant-garde de la promotion de l’égalité et de la diversité tout en luttant contre la discrimination sous toutes ses formes. Notre approche initiale de cette situation particulière a été que tous nos joueurs prennent le genou en signe de solidarité.

« Cependant, à la suite d’une série de discussions avec Millwall, ainsi que de conversations internes impliquant moi-même, le directeur du football Les Ferdinand, le manager Mark Warburton et toute l’équipe de l’équipe première, il a été convenu que se tenir côte à côte avec nos joueurs de l’opposition serait un réponse plus puissante.

« En plus de cela, certains de nos joueurs souhaitent prendre le genou et nous soutenons pleinement cette action. »

Un communiqué de la FA plus tôt lundi a déclaré: « La FA peut confirmer que des enquêtes sont en cours sur des incidents liés à la foule au Den et au JobServe Community Stadium le samedi 5 décembre 2020.

« Des observations ont été demandées à toutes les parties concernées et elles auront jusqu’au jeudi 10 décembre 2020 pour fournir leurs réponses respectives. »