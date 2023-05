Les fans de Mighty Boosh choqués alors que Noel Fielding révèle son « vrai » âge alors que les acteurs se réunissent 16 ans après le spectacle

NOEL Fielding a été traité de « vampire » après avoir révélé son âge en retrouvant ses camarades de Mighty Boosh.

Le comédien a partagé une photo de ses co-stars profitant du soleil ce week-end – ravissant les fans de l’émission culte de la BBC.

Le casting de Mighty Boosh réuni pour l'anniversaire de Noel Fielding, 16 ans après la fin de la série

Il a été rejoint par Julian Barratt (Howard Moon), son frère Michael Fielding (Naboo), Rich Fulcher (Bob Fossil) et Dave Brown (Bollo) alors qu’il célébrait son anniversaire.

« J’ai 50 ans, je ne peux pas expliquer à quel point j’ai aimé mon anniversaire x un demi-siècle x », a-t-il écrit dans la section des commentaires.

Refusant de croire que le présentateur de Great British Bake Off a cinquante ans, un adepte a écrit : « Aw joyeux anniversaire Noel ! Les vampires ne vieillissent pas.

Un autre a écrit: « Joyeux anniversaire !!! Vous êtes à la fois intemporel ET intemporel – et vous resterez pour toujours mon inspiration gothique. Merci pour tout ce que vous représentez et tout ce que vous faites ! J’espère que vous passerez une excellente fête d’anniversaire.

« Âge réel ou âge de la presse ? » un troisième a interrogé, tandis qu’un quatrième a sonné : « 50 ? De quel sang buvez-vous ?

« Vous avez 50 ans ?! Pas moyen ! Je suis content que ce soit génial », a ajouté un autre.

Le copain de Noel, Keith Lemon, a partagé ses propres réflexions sur ses 50 ans : « Joyeux anniversaire ! J’ai 50 ans aussi. C’est très étrange.

Certains des fans de Noel ont confondu le cliché alors qu’il annonçait que la série à succès reviendrait, mais malheureusement, cela ne semble pas être le cas.

« Joyeux anniversaire, n’est-ce pas l’équipe Boosh ?? Alors, est-ce que Boosh revient ?? l’un a demandé, tandis qu’un second a écrit: «Pourquoi ai-je pensé qu’il s’agissait d’une annonce de Mighty Boosh? Joyeux anniversaire. »

La partenaire de Noel, Lliana Bird, 41 ans, a également partagé une douce photo d’eux deux avec une légende sincère.

« Babius. Nous vous aimons plus que vous ne le saurez jamais. Un demi-siècle de la merveille que vous êtes.

« Tu as fait toute notre vie, les deux filles les plus incroyables du monde sont grâce à toi. Je déteste cette putain de publication de trucs mais bébé, tu es tellement cool. Vous êtes tellement cool. Tu es si. Cool. Xxx. »

Le couple a commencé à se fréquenter en 2010, accueillant leur première fille, Dali, en 2018, et leur deuxième, Iggy, en 2020.

Certains fans pensaient que The Mighty Boosh aurait pu se reformer

The Mighty Boosh diffusé de 2004 à 2007