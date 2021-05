Les fans de Michael Scott attendent maintenant que les employés de Dunder Mifflin se réunissent au bureau

Oui, maintenant ils veulent une réunion «The Office». Après des mois d’anticipation, les fans ont eu exactement ce qu’ils avaient demandé: beaucoup de nostalgie et de voir leurs stars préférées s’unir pour les « FRIENDS: The Reunion ». La spéciale, qui a chuté jeudi, mettait en vedette le casting OG – Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross) sur HBO Max, pour honorer le 25e anniversaire de la sitcom emblématique. Dans l’émission spéciale de près de deux heures, les acteurs ont revisité les décors clés, relu leurs répliques, revisité leur plateau et rejoint l’animateur de l’émission Late Night, James Corden pour une interview commune devant un public en direct. Cela semble très amusant, non? C’était. Mais maintenant, les bingers veulent plus, plus précisément une réunion du directeur régional de la succursale de Dunder Mifflin Paper Company Michael Scott et de ses employés Scranton. Dwight, Jim, Pam, Angela, Andy, Stanley, Kevin, Creed, vous vous en souvenez.

Exprimant leur demande, les fans de «The Office» se sont réunis sur le site de micro-blogging Twitter.

Je viens de terminer The Office pour la 8e fois et je suis triste. J’ai besoin du redémarrage du bureau ou au moins d’une réunion ou bien Ima riot, idc! : // pic.twitter.com/VXNn2cJ45t– John Jr. (@ livingwithjohn6) 21 mai 2021

Maintenant, la réunion de bureau pls.- salope im ded. (@dumbishwho) 27 mai 2021

Le bureau: retrouvailles QUAND ?? – Dhruviiiii (@dhruviiiparmar) 27 mai 2021

La réunion des amis était impeccable maintenant, nous avons juste besoin de The Office pour faire une réunion et ma vie sera terminée – Ƙʍ (@KMburleee) 27 mai 2021

La réunion de bureau est tout ce dont j’ai besoin rn – Shaima (@itmeshaima) 26 mai 2021

« L’Office » a besoin d’un rendez-vous spécial – Joshua François (@francois_josh) 28 mai 2021

Il convient de noter que le casting de « The Office » a eu une sorte de réunion sur l’émission « Some Good News » de John Krasinski alias Jim sur YouTube. Dans cette émission, l’acteur apporte de bonnes nouvelles qui se sont produites la semaine dernière au milieu de la situation triste et difficile dans le monde post-pandémique.

Dans l’épisode, John a déclaré: «Peut-être que mon histoire d’amour préférée de la semaine était un couple dans le Maryland, dont la demande en mariage était étrangement familière», alors que l’écran coupait la célèbre scène de proposition de «The Office».

John a ensuite annoncé que le duo très amoureux se marierait par appel vidéo. L’acteur de « The Quiet Place » a déclaré qu’il serait l’officier du mariage en ligne du couple. Il a également été le témoin du mariage. En tant que demoiselle d’honneur, John a ensuite surpris le couple en présentant Jenna Fischer (Pam).

Après que John ait célébré leur mariage avec les parents et amis du couple présents via un appel Zoom, John s’est connecté avec sa «famille» et a appelé le casting de The Office.

Bientôt, Steve Carell, Rainn Wilson, Mindy Kaling, BJ Novak, Angela Kinsey, Brian Baumgartner, Kate Flannery, Creed Bratton, Ellie Kemper, Ed Helms, Phyllis Smith et Oscar Nunez sont tous apparus à l’écran et ont recréé la danse de la sitcom .

Peut-être que voir les employés de Dunder Mifflin Paper Company se réunir à la succursale de Scranton est ce que les fans veulent maintenant. Peut-être qu’Andy Bernard avait raison lorsqu’il a dit: «J’aurais aimé qu’il y ait un moyen de savoir que vous êtes dans le bon vieux temps avant que vous ne les quittiez.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici