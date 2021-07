Les fans de Michael Schumacher assisteront à des images inédites de la star de la course dans le nouveau documentaire Netflix

Les fans de MICHAEL Schumacher devraient assister à des images inédites de la légende de la Formule 1 dans un nouveau documentaire Netflix.

Le film donnera un aperçu rare de la carrière de la star de la course automobile de 52 ans au cours de laquelle il a remporté un record de sept championnats du monde et est devenu l’un des pilotes les plus titrés de tous les temps.

Schumacher a subi un tragique accident de ski en 2013, le laissant avec des blessures qui ont changé sa vie Crédit : AP : Presse associée

La légende de la course a remporté sept championnats du monde Crédit : AP : Presse associée

Schumacher a subi une lésion cérébrale dévastatrice lors de vacances au ski en 2013, et sa convalescence et son état sont restés confidentiels par sa famille pendant huit ans.

Le nouveau film se penchera sur la vie et la carrière du pilote allemand et promet des archives inédites qui montrent les « nombreuses facettes de sa personnalité aux multiples facettes ».

Le documentaire – intitulé « Schumacher » – présente des interviews exclusives avec sa femme Corinna, ses deux enfants Gina et Mick, et son frère Ralf.

Il comprendra également des discussions avec les collègues de Schumacher et ses concurrents de course, dont Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Damon Hill et David Coulthard.

‘CADEAU DE FAMILLE’

Et la vitrine de la légende des courses est « le seul film soutenu par sa famille », a déclaré Netflix.

La directrice de Schumacher, Sabine Kehm, a décrit le film comme le « cadeau de la famille à leur mari et père bien-aimés ».

Schumacher a subi un tragique accident de ski il y a huit ans, le laissant avec des lésions cérébrales qui ont changé sa vie.

Il skiait avec son fils, Mick, lorsqu’il est tombé et est entré en collision avec un rocher dans les Alpes françaises.

Malgré le fait qu’il portait un casque de ski, son état était grave et il a été rapporté qu’il avait été rapidement plongé dans un coma artificiel.

Il n’a repris pleinement conscience que près de six mois plus tard – et il n’a pas été revu en public depuis.

Pendant des années, la famille et les amis de Schumacher sont restés farouchement secrets sur son état, laissant les fans dans l’ignorance du rétablissement de la star.

Dans sa quête de la perfection, il ne s’est épargné ni lui-même ni son équipe, les conduisant vers les plus grands succès. Sabine Kehm

L’état de santé actuel de l’ancien coureur ne devrait pas être discuté dans le film.

« Le plus grand défi pour les réalisateurs était certainement de trouver l’équilibre entre reportage indépendant et considération pour la famille », a déclaré Vanessa Nocker, qui a réalisé le film avec Hanns-Bruno Kammertons et Michael Wech.

« Corinna Schumacher elle-même a été notre plus grand soutien dans ce domaine.

« Elle voulait elle-même faire un film authentique, montrer Michael tel qu’il est, avec tous ses hauts et ses bas, sans aucun enrobage.

« Elle était géniale et assez courageuse pour nous laisser faire ce que nous voulions, alors nous avons respecté et gardé ses limites. Une femme très inspirante et chaleureuse qui nous a tous marqués durablement. »

‘ADMIRÉ DANS LE MONDE ENTIER’

Kehm a déclaré que Schumacher a « redéfini l’image professionnelle d’un pilote de course et a établi de nouvelles normes ».

« Dans sa quête de la perfection, il ne s’est épargné ni lui-même ni son équipe, les conduisant vers les plus grands succès. Il est admiré dans le monde entier pour ses qualités de leader », a-t-elle déclaré.

« Il a trouvé la force pour cette tâche et l’équilibre pour se ressourcer à la maison, avec sa famille, qu’il aime idolâtrement.

« Afin de préserver sa sphère privée comme source de force, il a toujours rigoureusement et systématiquement séparé sa vie privée de sa vie publique.

« Ce film raconte les deux mondes. C’est le cadeau de sa famille à leur mari et père bien-aimés. »

Le documentaire devait initialement sortir en décembre 2019, mais la date de sortie a été repoussée en raison de la pandémie de coronavirus.

Les téléspectateurs peuvent désormais s’attendre à ce que Schumacher atterrisse sur le site de streaming le 15 septembre.

Il sortira 30 ans après le premier Grand Prix d’Allemagne en Belgique en août 1991.

Les téléspectateurs peuvent désormais s’attendre à ce que Schumacher débarque sur Netflix le 15 septembre Crédit : AP : Presse associée

Schumacher et sa femme Corinna dans la station de ski de Madonna di Campiglio, Italie, en 2005 Crédit : EPA