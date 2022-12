Les fans de Messi ravis en Asie du Sud après la victoire en demi-finale de l’Argentine

NEW DELHI (AP) – Le fan de football Gazi Jahidul Haque avait du mal à cacher son inquiétude avant la demi-finale de la Coupe du monde Argentine-Croatie au stade Lusail du Qatar.

Haque regardait le match à Dhaka, la capitale du Bangladesh.

“Cette Coupe du monde n’est pas seulement importante pour l’Argentine, mais aussi pour Messi”, a déclaré l’avocat de 35 ans Haque avant le match, sa voix à peine audible alors que des milliers de personnes se pressaient derrière lui pour regarder le match devant un écran de télévision géant à l’Université de Dhaka au centre de la capitale.

Il était minuit mercredi à Dhaka et au moment où le coup de sifflet final a retenti avec l’Argentine battant la Croatie 3-0, les inquiétudes de Haque s’étaient depuis longtemps dissipées. L’Argentine était en finale de la Coupe du monde, à une victoire de remporter le plus grand prix du jeu.

Cette victoire signifiait que Haque verrait Messi – un joueur largement considéré comme l’un des meilleurs du jeu – une fois de plus à la Coupe du monde. Les célébrations ont commencé.

Les fans ont afflué dans les rues de Dhaka en agitant des drapeaux argentins et en portant le maillot bleu ciel et blanc de l’équipe. Au milieu des trompettes retentissantes, ils ont scandé le nom de Messi et se sont étreints. Certains ont organisé des rassemblements de motos. D’autres se sont mis à chanter et à danser. Un jeune homme est monté sur un rikshaw, son corps peint aux couleurs argentines.

La victoire de l’Argentine a également été célébrée dans l’Inde voisine, où c’est le cricket qui est généralement vénéré avec une ferveur quasi religieuse.

Dans la ville de Kolkata, où les enfants portent également le nom de joueurs de football des générations précédentes, les supporters argentins ont défilé dans les rues en scandant des chansons pour l’équipe de Messi. C’est une ville où des peintures murales de Messi ornent les murs et des drapeaux argentins jaillissent des balcons avec des maisons annonçant leur soutien.

L’Argentine compte une légion de super fans passionnés au Bangladesh et en Inde depuis l’époque de Maradona, l’un des plus grands à jouer au jeu et une icône pour les fans du monde entier. Déjà, des milliers d’entre eux se sont rendus au Qatar pour voir jouer Messi et son équipe.

Voyant son équipe recevoir un soutien massif du pays d’Asie du Sud, la fédération argentine de football a fait l’éloge des Bangladais sur les réseaux sociaux au début du mois.

“Merci de soutenir notre équipe. Vous êtes aussi fous que nous ! a déclaré la fédération dans un message sur Twitter avec des photos montrant des supporters bangladais portant le maillot de l’Argentine.

Ceux qui ne sont pas au Qatar affichent leur allégeance en suivant les matchs avec la plus grande dévotion à domicile.

Dans les villes et villages côtiers du sud du Kerala, où les drapeaux de l’Argentine et du Brésil sont suspendus dans les magasins, les bâtiments et les mâts, les gens ont érigé d’énormes découpes en mousse de leurs joueurs préférés. Messi – et le Brésilien Neymar – sont les favoris. Dans les villages, des espaces ouverts ont été utilisés pour les projections de matchs, avec des milliers de personnes affluant pour regarder les matchs sur des écrans géants.

Dimanche, l’Argentine rencontrera la France ou le Maroc en finale. La ferveur atteindrait son apogée en Inde, et Aditya Shriram attend un chant du cygne féerique pour Messi.

Shriram, un spécialiste du marketing numérique de 33 ans à New Delhi, soutient l’Argentine depuis la Coupe du monde de 1998. Dimanche, il regardera la finale avec un groupe de près de deux douzaines d’amis avec qui il a grandi en jouant au football dans la capitale indienne.

Shriram a déclaré que le match de dimanche verra Messi jouer pour sceller son héritage, étant donné que les plus grands de tous les temps – Pelé et Maradona – ont tous deux remporté la Coupe du monde, une distinction qui avait jusqu’à présent échappé à la superstar argentine.

“Cela le complétera”, a déclaré Shriram. “A moins que vous ne gagniez la Coupe du monde, vous ne pouvez pas être compté parmi les meilleurs de tous les temps.”

