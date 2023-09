Les fans de Messi ont le cœur brisé après un voyage épique à Atlanta en vain

Après avoir fait le long voyage jusqu’à Atlanta pour assister à leur jeu d’idole, des milliers de fans de Lionel Messi ont eu le cœur brisé.

On s’attendait à ce que samedi dernier soit l’un des plus grands matchs d’Atlanta United. La présence du héros de l’Inter Miami, Lionel Messi, a permis de vendre plus de 65 000 billets, le siège le moins cher étant vendu à 125 $.

Le match de la Major League Soccer à guichets fermés au stade Mercedes-Benz aurait été visiblement accueilli par des centaines de maillots roses de Messi. Pourtant, le joueur superstar qu’ils chérissaient le plus était complètement absent de leur vue.

Pourquoi Lionel Messi était-il absent ?

Samedi, les détenteurs de billets ont été accueillis avec la décevante nouvelle que Lionel Messi ne participerait pas au match. Malheureusement pour le public à guichets fermés, l’Argentin a choisi de rester à Miami pour récupérer.

Alors qu’il représentait l’Argentine au niveau international, le vétéran a subi une blessure qui l’a contraint à rater le deuxième match de qualification de l’équipe pour la Coupe du monde 2026. Cependant, vendredi, il a poursuivi son programme d’entraînement régulier et l’entraîneur Tata Martino est resté vague quant à sa participation ou non au prochain match.

La participation de Messi au match était attendue jusqu’à samedi matin.

Cependant, des photos de lui assistant au match de football de son fils contre l’académie de l’Inter Miami ont ensuite été publiées en ligne, laissant penser qu’il n’avait pas voyagé avec le reste de l’équipe.

Comment les fans ont-ils réagi à la nouvelle ?

Les journalistes ont parlé aux supporters déçus de Messi, venus de partout aux États-Unis pour le voir jouer.

Le Daily Mail a rapporté qu’une famille avait voyagé toute la nuit depuis le sud de la Floride pour assister au match. La majorité des spectateurs ont également dépensé des centaines de dollars en billets.

Pour assister au match, un autre fan qui a parlé à Yahoo Sports est venu du Texas avec son enfant et a payé 300 $ pour des billets sur le marché secondaire. « Je suis très déçu, étant donné le niveau d’anticipation et l’augmentation du nombre de places disponibles, que je pensais principalement basées sur l’implication et la participation de Messi en MLS », a-t-il déclaré.

