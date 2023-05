Les fans de Meghan Markle accusent Kate Middleton d’avoir copié le style de la duchesse de Sussex

La cour de l’opinion publique bouillonne de mépris pour Catherine, la princesse de Galles, qui, selon eux, a copié Meghan Markle, la duchesse de Sussex.

C’est une histoire que nous avons entendue plusieurs fois auparavant, mais les fans sur les réseaux sociaux ont critiqué la princesse pour avoir porté une robe à une épaule étrangement similaire à celle que Markle portait l’année dernière.

« C’est assez effrayant la façon dont Kate Middleton copie tout ce que Meghan porte et fait. Elle n’a jamais une idée originale de sa propre Meghan qui vit dans la tête de Kate sans loyer », a écrit un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a tweeté : « Copy Kate a une fois de plus ’emprunté’ le style de Meghan avec une réplique de la robe que Meghan portait aux NAACP Image Awards. »

MEGHAN MARKLE, LA RELATION DE KATE MIDDLETON EST « INEXISTANTE », ILS N’ONT JAMAIS ÉTÉ AMIS

Faisant une apparition surprise dans une vidéo préenregistrée pour la finale du concours Eurovision de la chanson, Kate Middleton portait une belle robe Jenny Packham en cascade avec une épaule à volants.

La couleur de sa robe était symbolique, représentant le drapeau ukrainien, alors qu’elle éblouissait en jouant une version instrumentale de « Stefania », du groupe ukrainien Kalush Orchestra. Leur groupe a régné victorieux au concours de chant l’année dernière.

Lors de son premier événement public de 2022, Markle est apparue aux prix NAACP dans une robe Christopher John Rogers. Rogers, un designer noir, avait contacté Markle pour collaborer au look.

La robe ombrée de Markle avait des détails en mousseline similaires à ceux de la robe bleue de Middleton.

Souvent opposés les uns aux autres, leurs tenues sont fréquemment comparées les unes aux autres. Il y a eu plusieurs cas où Middleton et Markle ont été aperçus portant des tenues presque identiques. Un exemple concerne la tristement célèbre veste à carreaux, que les deux femmes ont portée à des occasions différentes.

Plus tôt cette année, peu de temps après la publication des mémoires du prince Harry « Spare », Middleton est sortie à Liverpool portant sa propre version du blazer bleu et vert. Markle avait porté un look similaire en 2018 à Édimbourg.

Les deux ont également été aperçus portant un autre manteau similaire. En 2020, Markle portait un manteau beige à Londres lors d’un voyage à la Maison du Canada et Middleton portait un long manteau similaire en novembre dernier lorsqu’elle a visité le centre communautaire ukrainien à Reading.

Lors d’un déjeuner avant le couronnement au palais de Buckingham le 5 mai, Middleton portait une robe à manches longues en noir et blanc avec des escarpins à nœud papillon Aquazzura. Les chaussures semblaient être les mêmes talons que Meghan Markle avait portés lors des précédentes occasions royales.

Alors que beaucoup pensent que leur style similaire n’est pas une coïncidence, une personne sur Twitter a proposé une observation plus simple.

« Meghan Markle stans et Kate Middleton stans se battent pour savoir qui copie qui, alors qu’en réalité, elles ont toutes les deux des styles très basiques de femmes riches d’âge moyen. »