Les fans de Masterchef sont convaincus que le personnel de l’émission prépare délibérément des plans de nourriture effrontés

Les FANS de MasterChef sont convaincus qu’un farceur du spectacle crée des coups de nourriture grossiers.

Ils disent que dans les épisodes de la récente série Professionals, des citrons, des courgettes, des œufs, un bâton de rhubarbe et une bouteille de jus ont formé des poses phalliques.

Les conspirateurs estiment que l’équipe de l’émission de la BBC met délibérément en place les arrangements[/caption]

Et la «conspiration c ** k and balls» est maintenant devenue virale sur TikTok avec plus de quatre millions de vues de la viande alternative et de deux clips de légumes.

Les conspirateurs estiment que l’équipe de l’émission de la BBC met délibérément en place les arrangements.

L’un d’eux a dit : « J’ai vu deux [videos] et honnêtement, c’est plus que suffisant pour que j’y croie.

Un autre a déclaré qu’il pourrait s’agir de la “théorie du complot la plus importante de notre époque”.

Un troisième a commenté: “Quelqu’un dans la scénographie a probablement fait cela.”

Nikita Pathakji, 25 ans, de Derby, a remporté la dernière série dimanche.

Les fans en ligne ont qualifié les affirmations de “conspiration c ** k and balls”[/caption]