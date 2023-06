Les fans de MasterChef disent tous la même chose que le gagnant du choc est révélé

LE gagnant de MasterChef 2023 a enfin été annoncé.

Après des semaines de lutte dans la cuisine, Chariya est arrivée en tête – et les fans disent tous la même chose.

Sur 44 autres concurrents, dont les finalistes Anurag Aggarwal et Omar Foster, Chariya a été couronnée vainqueur de MasterChef 2023.

Réagissant à sa victoire, la torréfaction de café de 40 ans a déclaré : « C’est incroyable. Cela signifie le monde, le soleil, la lune et tout pour moi.

«Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse surpasser cela. Je suis tellement heureux! Cela prouve simplement que si vous rêvez de quelque chose et que vous travaillez très dur et que vous n’abandonnez jamais, vous pouvez l’obtenir.

« C’est ce que mon grand-père m’a dit : n’abandonne jamais. Il serait tellement fier de moi !

Les fans de l’émission se sont rendus sur Twitter pour se réjouir de sa victoire, certains admettant qu’ils avaient été réduits en larmes.

Une personne a écrit: « Pleurer en regardant Chariya sur MasterChef dit que son grand-père serait fier d’elle, je suis fier d’elle et je ne la connais même pas. »

« De temps en temps, quelqu’un que vous voulez vraiment gagner gagne ! Tellement mérité », a déclaré un autre.

« Si vous n’êtes pas au moins un peu amoureux de Chariya, je ne m’entendrais probablement pas avec vous irl », a écrit un troisième.

Un quatrième a déclaré: « Je regarderais certainement Chariya faire sa propre émission de cuisine le week-end en fin de matinée. »

Un cinquième a écrit : « POURQUOI JE PLEURE DE BONHEUR À PROPOS D’UN CONCOURS DE CUISINE ?? #Chariya.

L’épisode de ce soir a vu les trois derniers relever le défi le plus intense de la compétition – cuisiner leur meilleur repas à trois plats de tous les temps.

Le menu gagnant de Chariya a commencé avec une tuille de lotus thaïlandaise, remplie de gelée de noix de coco, de gambas frites, de salade de pomelo, aromatisée au miel, au sucre de palme et à la noix de coco.

Pour son plat principal, elle a servi un plateau de partage de khantoke traditionnel du nord de la Thaïlande composé de steak de surlonge Wagyu dans une sauce au curry Hung Lay, d’agneau haché dans une pâte épicée de tomates et de crevettes, d’une salade de jacquier et de pétoncles, de riz gluant et de craquelins croustillants de pétoncles.

Elle a terminé son menu avec sa version Strawberries and Cream – un anneau de gelée de fraise et de crémeux à la vanille, rempli de fraises macérées dans de la liqueur de fraise, une éponge à la pistache, des éclats de fraise et une sauce à la fraise et au basilic thaï.

Après avoir goûté son menu, le juge Gregg Wallace a déclaré à Chariya : « Depuis la première fois que vous êtes entré dans cette cuisine, c’est plat sur plat de plats passionnants et beaux.

« Ce que j’admire vraiment chez vous, c’est à quel point vous travaillez dur à la recherche de la perfection – pour vraiment découvrir de nouvelles techniques, pour trouver des saveurs de plus en plus grandes.

« Savez-vous qui d’autre a ces qualités ? Les meilleurs chefs professionnels. Vous êtes la vraie affaire. Vous êtes un cuisinier incroyable.

Chariya a fondu en larmes à cause des commentaires, disant que son grand-père serait si fier », Wallace renforçant qu’il le ferait certainement.

