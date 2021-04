TOM Rhodes a remporté MasterChef 2021 après s’être battu lors d’une confrontation très tendue avec Mike Tomkins et Alexina Anatole.

Le chef amateur de 31 ans a décrit l’obtention du titre prestigieux comme un «rêve devenu réalité» après six semaines dramatiques et une cuisson finale exaltante.

9 Tom Rhodes a été couronné vainqueur de MasterChef

9 Tom était ravi d’être couronné vainqueur Crédit: BBC

Les téléspectateurs ont enfin pu voir le moment spécial après le report de l’émission la semaine dernière en raison de la mort du prince Philip.

Ceux qui regardaient à la maison étaient ravis de la victoire mais déconcertés par la chanson de la victoire de Phil Collins.

S’adressant à Twitter pour en discuter, une personne a écrit: « #Chef cuisinier Je serais bien vexé si je gagnais Masterchef et qu’ils l’avaient enregistré avec Phil Bloody Collins. «

«Ils auraient pu faire mieux que philCollins à la fin ….. de toute façon … bravo Tom. #chef cuisinier #masterchefuk», a écrit un autre.

#Chef cuisinier ne le gâchez pas maintenant en jouant à Phil Collins 🤪 – 💙 Jour après jour (@ Shelley20) 14 avril 2021

Top gagnant là Tom sur #Chef cuisinier – finale irréprochable.

Mais pourquoi ont-ils permis que cette terrible ballade de Phil Collins soit jouée – seuls quelques mots étaient pertinents pour la finale de toutes les autres paroles sur le fait d’être larguées! – M. Bowe – Abbeywood CS (@ABoweACS) 14 avril 2021

Quelqu’un d’autre a ajouté: « Top gagnant là-bas Tom sur #Chef cuisinier – finale irréprochable. Mais pourquoi ont-ils permis cela horrible Phil Collins ballade à jouer – seuls quelques mots étaient pertinents pour la finale toutes les autres paroles sur le fait de se faire larguer! «

Parlant de sa victoire, Tom a déclaré: «Du début à la fin, MasterChef est l’expérience la plus incroyable. Être Champion MasterChef de cette année, après avoir regardé et admiré tant de champions passés, semble être un rêve devenu réalité.

«Je suis reconnaissant d’avoir rencontré, appris à connaître et cuisiner aux côtés de certaines des personnes les plus merveilleuses et les plus talentueuses, et d’avoir trouvé des amis pour la vie en eux.

9 John Torode et Greg Wallace avec les finalistes

9 Tom ne pouvait pas arrêter de sourire après sa victoire Crédit: BBC

9 Tom travaille actuellement à Nandos Crédit: BBC

«Je n’oublierai jamais non plus et je ne pourrai pas être plus reconnaissant envers toutes les personnes sympathiques, travailleuses et fantastiques qui font de MasterChef un spectacle si spécial. Je pense que ce n’est que le début et je suis impatient de voir ce qui va suivre. »

Le juge MasterChef, John Torode, a commenté: «Tom est entré dans cette cuisine et nous a surpris. Il s’est défini un style qui lui est propre et c’est fantastique. Sa nourriture est délicieuse et elle a l’air magnifique. En tant que chef amateur, ce qu’il fait est vraiment impressionnant.

Alors que Gregg Wallace, a ajouté: «J’adore ce gars. Il a livré certains des plats les plus beaux et les plus élégants que j’ai vus dans ce concours depuis longtemps. C’est un talent phénoménal et le ciel est la limite pour lui.

9 Les juges étaient pleins d’éloges pour Tom Crédit: BBC

9 Les fans étaient convaincus que Tom gagnerait après la cuisson finale Crédit: BBC

9 Mike espère avoir une carrière de cuisinier maintenant Crédit: BBC

9 Alexina a dit qu’elle espérait gagner la série Crédit: BBC

Tom a affronté une compétition difficile la semaine dernière – aux côtés de Mike et Alexina Anatole et Laura Michael, qui ont quitté l’émission de jeudi soir.

Après une semaine dernière intense, il est confronté à la tâche ultime de préparer le meilleur repas à trois plats de leur vie, pour les juges MasterChef John Torode et Gregg Wallace.

Son menu gagnant a commencé avec un trio d’huîtres, une huître crue garnie de granit de pomme, de concombre et de saké, une huître panée à la bière avec de la mayonnaise umeboshi et une huître grillée au miso et au beurre d’algues surmontée d’une chapelure de panko et d’une feuille d’huître.

Son plat principal était un faux-filet saisi à l’envers, garni de betteraves marinées au kombu, de betteraves cuites au four cuites dans de la graisse de bœuf, de babeurre au wasabi et d’une purée de cresson servie avec du saké et une sauce à la moelle osseuse.