LOCKDOWN nous a vus devenir obsédés par les masques – et pas seulement ceux de la variété anti-Covid.

Le jeu de devinettes Ultimate TV The Masked Singer est devenu l’émission la plus discutée de l’année, avec plus de sept millions de réglages le week-end dernier et beaucoup d’autres rattrapage plus tard.

À mi-chemin de la série ITV, les fans – et le jury de célébrités – mettent tout en œuvre pour découvrir l’identité des chanteurs dans les tenues folles.

Certains sont tellement convaincus de l’avoir résolu qu’ils éditent même les pages Wiki des célébrités qu’ils ont devinées.

Alors que Badger, Blob, Dragon, Harlequin, Robin, Sausage et Viking reviennent sur scène ce soir, Daniel Sperling regarde les indices pour découvrir qui est derrière le masque. . .

Robin

LES PERFORMANCES: Can’t Stop The Feeling, Justin Timberlake; Dance Monkey, Tones and I; Rockin ‘Robin, Michael Jackson (indice d’identité)

DES INDICES: A été «connu pour voler sans ailes». Il savait qu’il «serait toujours footballeur» et affirmait avoir représenté son pays. Les indices visuels incluent un panneau pour Albert Square d’EastEnders et une assiette de biscuits. Leur vrai nom est «hors de ce monde».

Dernières cotes

NOS PRÉDICTIONS: Aston Merrygold, Joe Swash, Olly Murs, Jamie Laing

Goutte

LES PERFORMANCES: Uptown Funk, Mark Ronson avec Bruno Mars; Word Up !, Cameo; Service d’étage d’hôtel, Pitbull (indice d’identité)

DES INDICES: Dit qu’il «défend» toujours ce en quoi il croit et qu’il pense que «le rire peut faire des choses merveilleuses». Joué devant un large public, notamment pour «un journaliste politique de haut niveau». Enregistré une démo pour Simon Cowell. A travaillé avec le producteur de George Michael.

Dernières cotes

NOS PRÉDICTIONS: Lenny Henry, Greg Davies, Richard Osman.

Arlequin

LES PERFORMANCES: Diamants, Rihanna; Souriez, Nat King Cole; Fast Car, Tracy Chapman (indice d’identité)

DES INDICES: Se décrit comme «un peu une blague». Aime lire et dit que «leurs histoires ont été entendues par de nombreuses personnes» à travers le monde. Une fois joué le rôle principal masculin dans une comédie musicale. Après des commentaires positifs du panel, a déclaré: «Ce n’est pas la première fois que je nettoie».

Dernières cotes

NOS PRÉDICTIONS: Gabrielle, Des’ree, Beverley Knight, Kym Marsh.

Saucisse

LES PERFORMANCES: Skin, Rag’n’Bone Man; Et je vous dis que je n’y vais pas, Jennifer Hudson; All Around The World, Lisa Stansfield (indice d’identité); Don’t Let Go, En Vogue (chant)

DES INDICES: Un «petit garçon manqué» qui est «vraiment une fille girly». Apprécie «quelques bières et un sac de collations de pommes de terre». Visité Billie’s Burger Bar lors d’un voyage à Blackpool. Dit en deux mensonges et une vérité: «Ma couleur de cheveux est certifiée par la loi.»

Dernières cotes

NOS PRÉDICTIONS: Sheridan Smith, Stacey Solomon, Billie Piper, Stacey Dooley.

Blaireau

LES PERFORMANCES: Se sentir bien, Nina Simone; Je ne veux rien rater, Aerosmith; À cause de toi, Kelly Clarkson (indice d’identité)

DES INDICES: Décrit comme «unique en son genre» dans une grande famille «créative». Habitué à être «anonyme». A été «timide» dans son enfance et a écrit des poèmes jusqu’à ce qu’un talent spécial «s’épanouisse». Les indices visuels incluent un tableau périodique avec Ne encerclé et un chapeau en liège australien.

Dernières cotes

NOS PRÉDICTIONS: Ne-Yo, Peter Andre, Jay Kay, Kelly Jones

Viking

LES PERFORMANCES: Songbird, Fleetwood Mac; Sucre de pastèque, Harry Styles; Take On Me, A-ha (indice d’identité); Je ne peux pas sourire sans toi, Barry Manilow (chanter)

DES INDICES: A déclaré: «Mes empreintes sont dans d’autres pays que le mien». Taquiné: «Je vais chercher une voix». Révélé en deux mensonges et une vérité: «Mon premier coup a composé M pour meurtre». Les indices visuels comprennent une carte des «Spandau Flats».

Dernières cotes

NOS PRÉDICTIONS: Ricky Wilson, Morten Harket, Jérôme Flynn, Martin Kemp

Dragon

LES PERFORMANCES: Vous avez un ami en moi, Randy Newman; Reach, S Club 7; All By Myself, Céline Dion (indice d’identité)

DES INDICES: Ventre arc-en-ciel. Référence à «glisser» et «mon nom est mon plus gros indice» commentaire. Carrière débutée par «un défi». Dit en deux mensonges et une vérité: «Je connais mon propre QI à l’envers». Les indices visuels incluent un iPod rose et une maison de poupée cachant des tas d’argent.

Dernières cotes

NOS PRÉDICTIONS: Sandi Toksvig, Peter Jones, Courtney Act, Michelle Visage

Bush Baby du chanteur masqué est révélé en tant que comédien britannique John Thompson

