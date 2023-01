Les fans de Masked Singer sont convaincus que Phoenix est une star Marvel super célèbre après avoir repéré des “indices”

Les fans de THE MASKED Singer pensent avoir compris que Phoenix est une grande star hollywoodienne.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle de l’émission ont déjà rassemblé les indices pour tenter de dévoiler l’identité des célébrités.

TVI

Les fans de Masked Singer disent qu’ils ont découvert qui est Phoenix et qu’il est extrêmement célèbre[/caption]

L’oiseau mythique s’est dirigé vers Kaiser Chiefs, a frappé Ruby et a impressionné le panel avec leur interprétation de Get Lucky de Daft Punk dimanche soir.

Les indices pour le personnage comprenaient la renaissance de ses cendres, la poursuite d’une piste creuse et la mention de la personne mystérieuse se réinventant.

Leur énigme était : “Je suis tout flamme et feu, mes plumes en feu, cela peut vous intriguer d’apprendre, j’ai été un slogan.”

Les téléspectateurs ont apporté les indices à Reddit et ont commencé à les parcourir.

Une personne a déclaré après leur performance de la première semaine : « Dès que le VT a commencé hier avec ‘Allons-nous commencer’, j’ai immédiatement pensé à Benedict Cumberbatch.

“Je suis maintenant convaincu et je ne serai pas dissuadé.”

Un autre a déclaré: «Il sait chanter et je n’ai vu personne mentionner l’anneau de feu en arrière-plan de sa première représentation.

« Seigneur des anneaux, il a fait la voix de Smaug dans le hobbit. des indices de détective… Je peux vraiment voir que c’est lui.

Un certain nombre de fans ont également deviné David Tennant à la façon dont Phoenix marche et agit – ainsi que le lien Doctor Who des médecins se régénérant.

Les détectives de la série ont leurs propres idées sur la célébrité qui se cache derrière le costume étrange et merveilleux de Phoenix.

Jonathan Ross est d’accord avec les fans et a deviné la star de Doctor Who, David Tenant, tandis que Rita Ora a dit Jason Orange de Take That, en raison de la couleur du costume.

Getty

Benedict Cumberbatch est le dernier nom à être présenté comme Phoenix[/caption] Alamy

Il a joué Doctor Strange dans l’univers Marvel[/caption]