Les fans de Masked Singer sont convaincus que Jacket Potato est la légende d’EastEnders après des “indices”

Les fans de MASKED Singer pensent que Brian Conley, le favori d’EastEnders, est le Jacket Potato.

L’acteur de 61 ans – qui joue Thomas Cotton dans le feuilleton de la BBC – est la dernière supposition des téléspectateurs.

Les téléspectateurs de Masked Singer pensent savoir qui est Jacket Potato – êtes-vous d'accord?

Brian joue Thomas Cotton dans EastEnders

Le chanteur masqué est revenu sur nos écrans plus tôt ce mois-ci et beaucoup se sont creusé la tête pour découvrir les célébrités derrière les masques.

Certains ont déjà avancé l’idée que le personnage pourrait être les goûts de Gordon Ramsay, Jamie Oliver ou encore Johnny Vegas.

Maintenant, ils pensent que Jacket Potato n’est autre que Brian, la star d’EastEnders.

“Premières suppositions pour #MaskedSingerUK … Jacket Potato est Brian Conley”, a écrit l’un d’eux sur Twitter.

Un autre a dit: “Sûrement que Jacket Potato est soit Brian Connolly, soit Shane Ritchie?”

Un troisième a répondu: “Bien, nous pensons que… le pigeon est Catherine Tate, la pomme de terre en veste est Brian Conley et Rhino est Charlie Simpson jusqu’à la semaine prochaine!”

“Je pense que Jacket Potato est Brian Conley”, a tweeté un quatrième.

Brian a régulièrement joué dans EastEnders depuis 2021.

Ses autres travaux incluent Last Of The Summer Wine, Busy Buses et The Grimleys.

The Masked Singer continue ce samedi sur ITV à 19h

Selon vous, qui est Jacket Potato ?

Brian joue Thomas Cotton dans EastEnders depuis 2021