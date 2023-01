Les fans de Masked Singer s’entraînent, la légende de la musique est derrière Phoenix après un seul spectacle

Les fans de THE MASKED Singer pensent qu’ils ont “déterminé” qui est Phoenix après avoir révélé des indices majeurs.

Les fans de l’émission de chant ITV sont convaincus que l’oiseau orange n’est autre que la légende de la musique Michael Ball.

TVI

Les fans de Masked Singer pensent qu’une énorme légende de la musique est Phoenix[/caption] Rex

Phoenix a impressionné le panel avec son interprétation de Get Lucky de Daft Punk dimanche soir.

De nombreux détectives de fauteuil n’ont pas tardé à rassembler les indices et pensent avoir identifié la voix distinctive comme étant la star du West End.

L’un d’eux a écrit : « Je pense que Phoenix est Michael Ball. Il a laissé entendre dans son énigme qu’il était un slogan – “s’amuser”, tout comme son nom de famille.

“J’ai écouté certaines de ses chansons et sa voix correspond à Phoenix lors de sa première représentation.

“Phoenix me donne de fortes vibrations de hérisson, et Michael Ball était une supposition populaire pour lui pendant la saison 1. Je suis donc confiant de dire que Phoenix est Michael Ball.”

Un autre a spéculé: “Pareil, la première personne à laquelle j’ai pensé quand il a chanté était Michael Ball.”

Un troisième a fait écho: “Phoenix me rappelle aussi Hedgehog, je suis content que nous ayons un autre concurrent comme lui dans cette série.”

Jusqu’à présent, les suppositions des téléspectateurs incluent la star de Doctor Who David Tennant, la star de Lucifer Tom Ellis ou le chanteur des Kaiser Chiefs Ricky Wilson.

La première célébrité révélée n’était autre que Chris Kamara qui était déguisé en Ghost.

Les trois derniers actes étaient Cat and Mouse, Knitting et Ghost.

L’ancien footballeur et présentateur de télévision est le premier à être éliminé du Masked Singer de cette année.

Kammy, qui vit avec l’apraxie de la parole, a surpris de nombreux fans, l’acteur Louis Emerick écrivant sur Twitter : “Wow ! J’avais pas vu ça !!! Eh bien en maté.

Un autre spectateur a dit : « Wow… Fantôme ! Révélation incroyable !! Je n’ai pas du tout pensé à lui.

Un troisième a commenté: “Eh bien, j’avais complètement tort avec Ghost.”

Lorsque Ghost est monté sur scène pour la première fois pour chanter Save The Last Dance For Me de The Drifters, les téléspectateurs se sont demandé si les producteurs manquaient d’argent avant de créer le look du personnage.

C’était très basique, composé d’un drap blanc avec de grands yeux et des bottes rouges.

Un téléspectateur a déclaré: “Évidemment à court de budget en ce qui concerne le costume de fantômes.”

Un autre a posté: “Celui qui est fantôme a dépensé son budget de costume pour des choses autres que le costume.”

Getty

Les téléspectateurs pensent avoir identifié la voix comme étant celle de Michael (à gauche)[/caption] TVI

Phoenix a montré sa voix avec une interprétation de Get Lucky de Daft Punk[/caption]