SAVVY Les téléspectateurs de Masked Singer pensent avoir compris qui est Dragon.

Dragon a été le premier à se produire dans le spectacle de samedi et a donné une délicieuse interprétation de The Shoop Shoop Song de Cher de Cher.

Dans le paquet d’indices avant leur performance, Dragon a laissé entendre qu’ils étaient apparus sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! autrefois.

L’indice a montré Dragon à une table de nourriture dans le château apparemment gallois où la série 2020 I’m A Celeb a été tournée.

Dragon a également taquiné un lien fort avec la communauté LGBTQIA + – ce qui explique les couleurs du drapeau arc-en-ciel sur le devant de Dragon.

Les téléspectateurs à la maison pensaient que ces indices pointaient vers l’acteur de Doctor Who, John Barrowman.

Il a participé à la série 2018 de I’m A Celeb qui se déroulait dans la jungle australienne et a subi de graves défis alimentaires lors des essais de Bushtucker, dont un où il a mangé un œil de chèvre.

« Les dragons ont une alimentation très variée », a déclaré Dragon dans le paquet d’indices.

«J’ai eu des langues de canard, des mamelles, des pieds et même des brûlures de porc.

Cette série d’indices a forcé de nombreux téléspectateurs à changer d’avis par rapport à leurs suppositions originales de drag queen australienne, Courtney Act et de la juge RuPaul’s Drag Race, Michelle Visage.

Les deux icônes de traînée sont apparues sur Celebrity Big Brother, mais pas I’m A Celeb.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «#TheMaskedSinger Le dragon est sans aucun doute John Barrowman.»

Et un autre a ajouté: «Pensé Courtney Act mais pensant maintenant potentiellement John Barrowman? #TheMaskedSinger. «

Parmi les autres indices que Dragon a laissés sur leur identité jusqu’à présent, ils ont déclaré: « Le problème avec les dragons est qu’ils sont tous du feu et de la force à l’extérieur, mais ils veulent juste être aimés. »

«Devenir un dragon signifie que je suis littéralement devenu un grand personnage, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit ce à quoi je pense habituellement», ont-ils poursuivi.

«De toute façon, je ne dois pas traîner. Je suis peut-être mignon, mais parfois j’ai un tempérament fougueux. «

Puis, dans le deuxième paquet d’indices, Dragon a déclaré: «Me cachant derrière Dragon, je peux jouer d’une manière que je ne pourrais jamais faire normalement.

«Le truc avec les dragons, c’est qu’ils sont courageux. ou du moins c’est ce que les gens pensent. Je ne peux pas décider si je suis courageux ou idiot.

Le chanteur masqué a révélé hier soir que Sir Lenny Henry était Blob.

Le comédien, 62 ans, a été éliminé aux côtés de Morten Harket d’A-Ha en tant que Viking lors d’une double expulsion samedi soir.