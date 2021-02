Les fans de The Masked Singer sont convaincus que le nouveau chien de Stacey Solomon est le signe le plus fort à ce jour, c’est Sausage.

La star de Loose Women, 31 ans, a accueilli un adorable chiot teckel dans la famille et elle a montré le nouvel ajout sur les réseaux sociaux.

Cependant, l’arrivée du chien saucisse a fait tourner les détective du canapé du chanteur masqué car ils sont convaincus que cela pourrait être un indice qu’elle est vraiment derrière le costume.

Un tweeté: » @StaceySolomon vient d’avoir un chien SAUCISSE. Je suis encore plus convaincu maintenant qu’elle est sur Sausage #MaskedSingerUK xx. »

Un autre a écrit: « Stacey Solomon vient d’avoir un chien saucisse … c’est pas un indice alors idk ce que c’est #MaskedSingerUK. »

Tandis qu’un troisième a ajouté: « Stacey Solomon reçoit un chien saucisse la veille du #MaskedSingerUK final… @StaceySolomon. »

Un autre a commenté: « Est-elle juste en train de nous remonter tous ou par hasard que Stacey Solomon a eu un chien » saucisse « le week-end de la finale de la chanteuse masquée ou suis-je beaucoup trop investi émotionnellement ???? #maskedsingeruk. »







(Image: staceysolomon / Instagram)



La rumeur dit que Stacey est la saucisse même si elle l’a publiquement nié.

Les potins ont même déclenché une dispute entre elle et son fiancé Joe Swash alors qu’il était convaincu qu’elle avait travaillé sur la série derrière son dos.

Plus tôt dans la série, les téléspectateurs ont repéré un indice qui, selon eux, aurait pu révéler l’identité de Sausage.







(Image: ITV)









Chargement de la vidéo Vidéo indisponible Cliquez pour jouer

Appuyez pour jouer La vidéo sera bientôt lue automatiquement 8 Annuler Joue maintenant

Dans le générique d’ouverture d’un épisode précédent, les concurrents de The Masked Singer sont apparus pendant que That’s Not My Name de The Ting Tings jouait en arrière-plan.

Le personnage de Sausage est apparu à l’écran exactement au moment où les paroles disent: « Ils m’appellent Stacey ».

Joss Stone et Sheridan Smith sont d’autres célébrités derrière le costume de saucisse







(Image: ITV)



Le chanteur masqué revient à la télévision ce week-end pour la grande finale, qui montrera les dernières célébrités démasquées.

Ils sont aux trois derniers avec Sausage, Badger et Robin chantant tous pour la dernière fois dans le spectacle de ce soir.

Selon la rumeur, Badger serait Carl Fogerty ou Ne-Yo, tandis que Robin serait la star de JLS Aston Merrygold ou Nicky Byrne de Westlife.

The Masked Singer UK diffusé samedi à 19h sur ITV