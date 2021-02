Les fans de THE Masked Singer ont été stupéfaits d’apprendre que Joss Stone était très enceinte lorsqu’elle a remporté l’émission, la star ayant donné naissance à son premier enfant le mois dernier.

La victoire de la série 2 du chanteur de 33 ans en tant que Sausage a été montrée dans la finale pré-enregistrée de ce soir, où le chanteur américain Ne-Yo a décroché la deuxième place en tant que Badger.

Et s’adressant à Joss après que son masque ait été enlevé, l’animateur Joel Dommett a déclaré: « C’est tellement fou de penser que vous avez fait tout ce spectacle pendant que vous êtes très enceinte, félicitations! »

Les mâchoires des juges s’ouvrirent sous le choc, Jonathan Ross plaisantant: « Donc, vous êtes une saucisse et une chipolata là-haut! »

Les téléspectateurs ont été surpris par la mise en scène de Joss pendant sa grossesse, avec la série filmée en septembre, alors que Joss avait cinq mois – et un mois avant qu’elle n’annonce publiquement sa grossesse.

S’adressant à Twitter, on a écrit: « Joss Stone, quelle voix et à 5 mois de grossesse! Incroyable! »

Un autre a ajouté: « Wow Joss est incroyable! Quel soldat faisant tout ce qui rebondit et danse pendant la grossesse aussi. Je ne pourrais jamais ».

Un troisième a convenu: « Je ne peux pas croire que c’était Joss Stone, chantant dans ce costume massif pendant la grossesse! »

Un de plus a dit: « Joss Stone?!?! Que diable! Très enceinte et portant ce costume et ceint ces chansons. Quelle femme! »

Joss et son petit ami américain Cody DaLuz ont annoncé l’arrivée de leur petite fille au début du mois, avec bébé Violet né le 29 janvier.

La star a déclaré aux fans: « J’ai un petit pain très spécial que je fais depuis environ neuf mois. Il est cuit, c’est prêt!

« En voici une que nous avons faite plus tôt. Elle est si gentille. C’est Violet. Elle a été violée donc elle a dû avoir une césarienne qui était délicieuse.

«Ils ont dû la sortir du toit ouvrant. C’était rapide. Nous ne savions pas qu’elle était une fille jusqu’à ce moment.

Cependant, Cody a ajouté: « Je l’ai appelé dès la première échographie, nous avons eu un pressentiment. Elle a trois jours.

La chanteuse masquée démasque Joss Stone en tant que Sausage alors qu’elle remporte la série

« C’est la plus jolie chose du monde. C’est ma fille parfaite. J’ai les deux plus belles filles du monde. »

Joss a annoncé qu’elle attendait en octobre.

Sausage était l’identité de célébrité la plus disputée dans la série de cette année de The Masked Singer, avec Stacey Solomon et Sheridan Smith fortement liés au masque.

En plus de Joss et Ne-Yo, la star de la JLS Aston Merrygold s’est révélée être Robin lors de la finale de ce soir alors qu’il se retrouvait à la troisième place.