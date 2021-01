Les fans de The Masked Singer sont convaincus que Viking est une célèbre popstar des années 80 et non l’une des suppositions du panel.

Le concours de chant ITV a incité les téléspectateurs à deviner chaque semaine, et Viking est l’un des plus difficiles à comprendre cette année.

Le jury semble maintenant aussi perplexe quant à savoir qui pourrait être le célèbre visage sous le costume élaboré qu’il l’était quand ils l’ont vu pour la première fois.

Ce soir, Viking a chanté une version ralentie du classique pop des années 80 Take On Me par A-Ha.

Rita Ora a deviné que The Viking était Ben Adams de A1, qui a chanté une version de A-Ha hit Take on Me en 2000.

Davina McCall a deviné que cela pourrait être Matt ou Luke Goss, tandis que Jonathan Ross a deviné l’acteur de Games of Thrones Jerome Flynn.

Mo Gilligan est sorti sur une vraie branche et a deviné le présentateur de télévision Pat Sharp.

Ses indices étaient: «Ma carrière a été l’une des milliards, plus d’un milliard de personnes m’ont regardé faire mon truc.

«En tant que Viking, je compte sur un outil avec lequel je suis né et sur des outils que je peux créer, mon épée par exemple, qui a été forgée dans les mines d’argent de mon pays».

Il a également déclaré: « En ce qui concerne les métaux précieux, l’acier s’est avéré utile dans ma carrière. »

Cependant, après que Viking ait terminé sa performance, certains téléspectateurs pensent l’avoir évincé et ont pensé qu’il pourrait en fait s’agir du leader d’A-Ha, Morten Harket, dans une tournure épique.

Sur Twitter, l’un d’eux a écrit: «Morten Harket est toujours à 100% #viking. Cela ressemble à lui, référence Viking, référence de boys band, Eurovision regardé par des millions et il a un badge Blue Peter.

« Cast in Steel était aussi un album studio A-ha. #TheMaskedSingerUK ».

Un autre a ajouté: «Jusqu’à présent, Viking est Morten Harket, blob est Lenny Henry et saucisse est Sheridan Smith. #TheMaskedSingerUK, »

Un troisième a tweeté: « Lorsque vous êtes convaincu que Viking est Morten Harket et qu’il chante Take On Me #MaskedSinger. «

Pendant ce temps, Bush Baby a été démasqué à la fin de l’émission de samedi et s’est révélé être l’acteur de Cold Feet John Thomson.

The Masked Singer continue samedi prochain, le 30 janvier sur ITV.