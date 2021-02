Les fans de THE Masked Singer sont convaincus que l’ex-star de Hollyoaks Will Mellor est The Badger après son inscription au rôle de Corrie.

Badger a laissé les téléspectateurs se gratter la tête alors qu’ils essayaient de déterminer qui était derrière le costume du finaliste.

Bien que l’identité du blaireau reste un secret, beaucoup ont une intuition que c’est Will.

Twitter est inondé de gens qui supposent avec confiance que Badger est, avec une écriture: « Je pense que le blaireau est Will Mellor, il lui ressemble. »

Un autre a écrit: « Si déroutant ce soir, le blaireau ressemble maintenant à Will Mellor. »

Un troisième a partagé: « Toujours coincé sur Will Mellor pour le blaireau. »

Un quatrième a ajouté: « Badger est définitivement Will Mellor, j’adore l’aime. Puis-je l’embaucher pour mon anniversaire? »

Il n’a pas été confirmé qui est derrière le masque de Badger sur The Masked Singer, mais il a laissé des indices sur l’émission à succès.

Lors de sa première apparition, Badger a déclaré qu’il était « resté anonyme » pendant la majeure partie de sa carrière.

Les juges Rita Ora, Jonathan Ross, Mo Gilligan et Davina McCall ont proposé un large éventail de suppositions, notamment Hairy Biker Dave Myers, l’acteur Andy Serkis, le chanteur Jay Kay de Jamiroquai, l’acteur de Luther Idris Elba – et même The Cheeky Girls et le pilote anonyme Top Gear The Stig.

Il a ensuite été filmé autour de motos et a révélé qu’il avait été timide avec les filles quand il était jeune.

Badger a ajouté qu’il écrivait également de la poésie et que sa mère avait ouvert son cadeau à un jeune âge.

D’autres indices comprenaient un chapeau australien, le tableau périodique et le magazine Milliner.

Badger a fait un signe de tête à son identité en chantant Parce que vous de Kelly Clarkson.

Et il a suggéré qu’il était issu d’une grande famille.

En demi-finale, Badger a déclaré qu’il veillait sur les autres et le VT l’a montré dans la neige et a distribué des cadeaux alors qu’il avait indiqué qu’il « essayait de redonner ».

Un panneau indiquant également The Woods, Blurry Lines Pond et The Valley.

Les juges de la demi-finale de la semaine, qui comprenait Matt Lucas, étaient toujours divisés sur son identité.

Ils ont deviné Robin Thicke, Michael Buble, Louis Walsh, Matt Baker, Peter Andre, Jay Kay, Michael Gove, Adam Lambert, Sisqó, Chris Moyles et même The Fraggles.

Un fan sur Twitter a partagé: « Badger est un acteur en quelque sorte et il y avait une référence à Barbara et ils pensaient tous à Barbara Streisand, mais ça pourrait être Barbara Windsor.

« Quelqu’un qui a été à EastEnders? Will Mellor était à Easties. »

Will a fait sa première apparition sur EastEnders en mai 2007 en jouant le vendeur Warren Stamp.

Will rejoindra Coronation Street dans son premier rôle de « méchant » en tant que seigneur de la drogue Harvey.

Son nouveau personnage ITV deviendra dur et hardcore dans Weatherfield de Coronation Street alors que son réseau de drogue s’emmêlera avec le fils de Leanne Battersby, Simon.

À propos de son nouveau rôle, Will a déclaré: « Je suis honoré d’être invité à entrer dans Coronation Street, c’est un spectacle tellement emblématique et a été une grande partie de ma vie de famille.

«Quand j’ai commencé à jouer il y a 32 ans, c’était le rêve de ma mère pour moi d’être à Corrie, donc je suis heureux de pouvoir enfin le réaliser.

« C’est une institution de Manchester et en tant qu’acteur de Manchester, c’est définitivement une case cochée. »