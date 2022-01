Les fans de Masked Singer ont convaincu l’ancien footballeur et la star de I’m A Celeb est Donuts après l’indice de Sweet Caroline

Les fans de MASKED Singer étaient convaincus qu’un ancien footballeur et la star de I’m A Celeb étaient Donuts après l’indice de Sweet Caroline.

Ils ont afflué sur Twitter après avoir décidé qu’ils savaient qui était la légende derrière le masque de l’émission de chant à succès ITV.

Les fans étaient convaincus qu’il s’agissait de Wayne Bridge, ancien as de l’Angleterre et de Chelsea.

Ils ont partagé leur décision que c’était la star de 41 ans sur Twitter après que Donuts ait chanté l’énorme hymne la semaine dernière.

L’un d’eux a déclaré: « Sweet Caroline est jouée avant chaque match du Reading Fc. Wayne Bridge a terminé sa carrière à Reading. Helicopter pourrait aussi être de I’m a celeb?

Un autre a déclaré: « Donut est Wayne Bridge. »

Un troisième intervint : « Je vais dire Wayne Bridge. »

Wayne n’était pas le seul footballeur que les fans pensaient que Donuts, un homme fait d’un gros tas de friandises, pourrait être.

Beaucoup pensaient que c’était la légende du football anglais Michael Owen.

Ils ont dit que c’était l’ancien prodige de 42 ans qui avait chanté l’hymne du football Sweet Caroline après une série d’indices meurtriers.

Ils incluaient une référence à l’Argentine, le pays contre lequel il avait marqué en 1998.

Il y avait aussi un hélicoptère – qu’il possédait par le passé – en arrière-plan de son paquet d’indices.

Un fan a ri: «Je me souviens quand nous avions l’habitude d’applaudir lorsque Michael Owen marquait une ceinture de but.

« Maintenant, je le vois rugir plus fort pour avoir chanté Sweet Caroline alors qu’il était habillé en beignet dansant. »

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.