Les fans de Masked Singer furieux de Nick Lachey’s Piglet ont battu le favori JoJo dans le rôle de Black Swan dans la finale choquante de la saison 5

Les fans de THE Masked Singer sont furieux, le vainqueur de la saison 5, Nick Lachey, alors que The Piglet a battu The Black Swan de JoJo.

Le hitmaker Too Little, Too Late a été considéré comme le favori des fans pour gagner, mais le leader de 98 Degrees volé la couronne de JoJo et du troisième, Wiz Khalifa, qui a joué Le caméléon.

Renard

Nick Lachey a été couronné vainqueur de la saison 5 de The Masked Singer[/caption]

Renard

JoJo était la finaliste – bien que les fans étaient furieux et affirment qu’elle « aurait dû gagner »[/caption]

Pour ouvrir le choquant Chanteur masqué finale, le champion de la saison dernière, Leann Rimes, a interprété How Do I live avec les 3 derniers concurrents.

La gagnante d’un Grammy âgé de 38 ans est stupéfaite dans une robe chatoyante dorée qui lui ressemblait personnage de la saison dernière, The Sun.

Elle a ensuite rejoint le panel comme juge invité de ce soir de même que Nicole Scherzinger, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Robin Thicke.

Le cygne noir, Le caméléon et le porcelet tous interprété leurs dernières chansons dans le but de recueillir le plus grand nombre de votes d’audience et de juges.

Hôte Nick Cannon puis a révélé l’ordre des chanteurs talentueux – avec The Chameleon venant en troisième.

Renard

Les trois finalistes restants se sont produits ensemble pour ouvrir le spectacle[/caption]

Renard

Leann a rejoint le panel étoilé en tant que juge invité de la finale[/caption]

Comme le veut la tradition dans l’émission de télé-réalité Fox, les juges ont ensuite été invités à faire leurs prédictions finales pour qui chantait sous le costume coloré.

Jenny, 48 ans, a prédit que c’était Gucci Mane tandis que Robin, 44 ans, et Nicole, 42 ans, ont prédit que c’était Wiz Khalifa.

Ken, 51 ans, et Leann, 38 ans, étaient également d’accord – qui ont tous deux insisté sur le fait qu’il s’agissait de Two Chainz.

Le Chameleon s’est révélé être le rappeur Wiz, qui a déclaré: «J’ai fait ce spectacle pour mon fils. Je veux l’encourager à être créatif et à être lui-même.

«Je sais qu’il est peut-être un peu effrayé de voir ce grand costume de lézard, mais je sais qu’il pensera que c’est cool. Je fais tout pour lui.

Renard

Le rappeur s’est révélé être sous le costume de caméléon[/caption]

Renard

Wiz a dit qu’il avait décidé de participer à cette émission pour son fils, Sebastian[/caption]

Getty Images – Getty

Le caméléon est arrivé à la troisième place et s’est révélé être le rappeur Wiz Khalifa[/caption]

L’animateur de longue date de l’émission a ensuite à la fois The Black Swan et The Piglet sur scène avec lui alors qu’il lisait les résultats sur un téléviseur tendu.

Il a ensuite été annoncé que le vainqueur de la saison 5 était The Piglet – avec The Black Swan en tant que finaliste.

Pour les juges finaux de The Black Swan, Robin prédit Normani, Jenny a dit que c’était Monica, tandis que Ken était sûr que ce serait Demi Lovato.

Leann et Nicole ont insisté sur le fait que la chanteuse était la star de la pop adolescente JoJo – ce qui s’est avéré être la bonne réponse.

Pour savoir pourquoi elle a participé à l’émission, elle dit: «J’étais toute dans ma tête et je devenais anxieuse à propos de tout. Quand on m’a proposé cela, j’ai décidé de ne pas avoir peur et de m’acquitter de cette tâche.

Renard

JoJo s’est révélé être le cygne noir[/caption]

Renard

L’idole de la pop adolescente est devenue le premier favori à gagner cette saison[/caption]

Getty

JoJo a chanté toute la saison en tant que The Black Swan[/caption]

Il était alors temps de révéler le gagnant, Nicole devinant que The Piglet est Brian Littrell et Ken disant que c’est Jeremy Renner.

Cependant, Robin, Leann et Jenny étaient catégoriques que le finisseur numéro un était Nick Lachey – et ils avaient raison.

L’ancien idiot des années 90 est récemment revenu sous les projecteurs alors que son commentaire «évidemment, je suis Nick Lachey» en tant qu’animateur de Netflix’s Love Is Blind est devenu viral.

Alors qu’il était ravi d’avoir remporté la saison, de nombreux fans pensent que JoJo a été «volée» car elle était la «gagnante incontestable» avec la «meilleure voix du peloton».

Renard

Nick Lachey a choqué les téléspectateurs alors qu’il était couronné vainqueur de la saison 5 Masked Singer[/caption]

Renard

Le garçon-bagueur a révélé, comme beaucoup d’autres, qu’il était allé à l’émission « pour ses enfants »[/caption]

Getty

Nick Lachey a joué le rôle du Porcinet cette saison[/caption]

Un spectateur en colère a tweeté: «JoJo I gotchu girl !! J’appelle le 911, tu t’es vraiment fait voler ce soir !! »

«JoJo était ROBBBED et comme toujours, elle doit être humble et gracieuse… Je suis triste mais Jojo fera de grandes choses.

« Elle devrait enregistrer un nouvel album et une tournée dès que possible, de la vraie musique vivra et le talent surpassera un sale cochon.

Une personne a déclaré: «C’était le pire Chili. Wiz et JoJo étaient meilleurs. La médiocrité de tout cela.

Un autre critique a affirmé que la victoire de Nick était due au fait qu’un membre du groupe de garçons «devait gagner», disant: «Encore une fois, Nick Lachey gagne cette saison parce que Nick Carter ne l’a pas fait.

«Il devait y avoir une rédemption de boys band quelque part. Cependant, Nick Lachey ne pouvait pas chanter mieux que JoJo, même le pire jour de JoJo.





