Les fans de Masked Singer fulminent alors que Cat et Mouse sont démarrés et révélés comme un couple marié

Le chat et la souris du chanteur masqué ont quitté la série ce soir après avoir été nommés stars mariées Martin et Shirley Kemp.

L’ancienne star d’EastEnders et le chanteur de Pepsi ont été les troisièmes personnages à être éliminés de l’émission bizarre d’ITV.

Le chat et la souris ont quitté The Masked Singer[/caption]

Martin a dit au panel après avoir retiré son masque: «Vous étiez tous sortis!

“Nous attendions tellement que vous deviniez, surtout quand vous avez parlé d’EastEnders.”

Shirley a ajouté: “Je n’ai jamais rien fait d’aussi éprouvant pour les nerfs de ma vie.”

C’était entre eux et le tricot, et ils n’ont pas réussi à convaincre les panélistes Davina McCall, Rita Ora, Mo Gilligan et Jonathan Ross qui ont décidé de les démasquer.

Cela est venu quelques instants après que le panel a entendu chaque personnage donner un dernier indice.

Cat and Mouse a déclaré: “J’aime osciller entre le passé, le présent et le futur”, laissant Davina McCall convaincue qu’ils étaient des acteurs.

Knitting a ajouté: “L’avenir est une chose en deux parties”, laissant Rita prétendre qu’elle était la chanteuse musicale Elaine Paige.