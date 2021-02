Les fans de MASKED Singer sont maintenant convaincus que l’ancienne animatrice de Bake Off Sue Perkins est The Dragon.

La deuxième série du concours de chant-réalité ITV a frappé nos écrans en décembre et depuis lors, les fans se sont grattés la tête pour savoir qui se cache derrière chacun des masques.

Avec sept célébrités déjà révélées, de nombreux téléspectateurs pensent avoir compris la personne derrière le costume du dragon.

Le mois dernier, ils pensaient que la drag queen australienne Courtney Act était le favori à être démasqué en tant que personnage.

Mais avec des références à The Rainbow List, des indices liés à son émission Supersizers Eat et une voix chantée identique à elle, beaucoup pensent que la créature mystique est en fait Sue Perkins.

De nombreux fans se sont tournés vers Twitter pour partager leurs théories.

Beaucoup ont repris les références LGBT dans le personnage, avec un tweet: « Elle est sur la liste arc-en-ciel de l’Independent. Bake Off timer. Celeb Big Brother (maison avec de l’argent). QI etc. »

Une seconde a déclaré: « Elle est une grande fan de Game of Thrones. Un membre de la liste arc-en-ciel. Utilisée pour manger des trucs bizarres sur ses programmes supersize avec Giles, elle ne peut pas refuser un défi, etc.

Pendant ce temps, d’autres ont évoqué son précédent travail télévisé, l’un d’entre eux soulignant: « Au sujet de la pensée du dragon, c’est Sue Perkins, pas l’acte de Courtney. Tous les aliments étranges pourraient faire référence à l’émission qu’elle a faite: The Supersizers / The Supersizers Go #TheMaskedSingerUK . «

Un autre a ajouté: « Tous les arbitres de la nourriture étaient les progs qu’elle a fait avec Giles Coran. Un indice était qu’elle a rencontré son petit ami sur scène – elle avait une relation de 6 ans avec ‘Rob’ qu’elle a rencontré dans une production scolaire de Carmen. »

Un autre a déclaré: « Sue Perkins, vous pouviez entendre sa voix pendant que le dragon chantait cette semaine … »

Un sixième a sonné: « #MaskedSingerUK #dragon EST Sue Perkins. Tout correspond. »

Et un septième a simplement tweeté: « Dragon est Sue Perkins. »

Leurs dernières suppositions viennent après avoir pensé que The Dragon était le gagnant de Celebrity Big Brother, Courtney ou John Barrowman.

Beaucoup pensaient que l’indice était littéralement dans le nom, ce qui les faisait se pencher vers Courtney.

Un autre était qu’ils avaient une fois subi un incident embarrassant avec une chaussure célèbre.

Cela a rappelé aux fans le moment où la star australienne a foulé sa robe tout en portant la célèbre marque de chaussures Louboutin et a flashé le public alors qu’ils entraient dans la maison Big Brother en 2018.

Mais les indices les plus récents ont cimenté leurs pensées et ils s’en tiennent à la théorie selon laquelle Sue Perskins est le dragon.

Et bien qu’il semble que les fans aient évoqué The Dragon, ils ont été laissés à réfléchir sur les personnages restants.

The Sausage, Harlequin, Badger et Robin se produiront en demi-finale de ce week-end devant les juges Jonathan Ross, Rita Ora, Davina McCall et Mo Gilligan.

Beaucoup pensent que Stacey Solomon est The Sausage, le chanteur Neyo est The Badger et Aston Merrygold de JLS est The Robin.

Regardez le prochain épisode de The Masked Singer ce samedi 6 février sur ITV1 à 19h.