Les fans de Masked Singer disent que l’élimination de Tyrese Gibson en tant que Robo-Pine était «  le MEILLEUR démasquage  » de toute la saison

Le chanteur masqué a renvoyé Tyrese Gibson à la maison dans une élimination choquante alors que le candidat, Robo-Pine, se révèle être l’acteur.

Les fans ont déclaré que le moment était « le MEILLEUR démasquage » de toute la saison.

8 Tyrese Gibson a été éliminé sur The Masked Singer de ce soir

8 Le mannequin et l’acteur ont joué le rôle de Robo-Pine cette saison

8 Nick Cannon a admis être « contrarié » par l’élimination de son concurrent préféré des fans Crédits: Fox

Hôte Nick Cannon a admis qu’il n’était «pas content» que son interprète «préféré» ait été exclu de la série de chant Fox après avoir chanté avec le «Spicy 6» pour la spéciale Cinco De Mayo de mercredi.

Lors de sa dernière performance, la star de Fast And The Furious a chanté une ballade émouvante, Water Runs Dry de Boyz II Men.

Les panélistes de la superstar ont loué sa voix «impressionnante» et ont été visiblement émus par son interprétation.

Bien qu’il semble avoir gagné la salle, Robo-Pine a été annoncé comme la dernière victime de la compétition.

Après son démasquage, un certain nombre de téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réactions à Tyrese étant la voix derrière le masque.

Une Le chanteur masqué fan a écrit: « Je pense que voir Tyrese comme #RobopineMask est le meilleur démasquage de la saison tbh. «

D’autres ont critiqué la série pour avoir éliminé l’acteur, comme l’a dit une personne: « #TheMaskedSinger Ah bon? Tyrese n’aurait pas dû être éliminé. Si la reine JoJo (cygne noir) est éliminée la semaine prochaine, je serai tellement en colère. «

Une autre personne a ajouté: « Je déteste que nous ayons renvoyé Tyrese à la maison. Je pourrais l’écouter chanter pour toujours. »

Un spectateur suivant a ajouté: « Tyrese n’aurait pas dû rentrer chez lui. »

Beaucoup de gens pensaient que Tyrese aurait dû gagner toute la série, comme l’a commenté un autre spectateur: « Je suis dans mes sentiments! Je suis fou … Il aurait pu aller jusqu’au bout avec cette voix! »

Un autre fan bouleversé a écrit: « Qui fait le vote ?? !!! Comment avez-vous tous voté contre Tyrese? »

Peu de temps après que son identité a été révélée, Tyrese a déclaré qu’il avait décidé de participer à l’émission pour ses deux filles.

Il a déclaré au jury: « Vous recherchez ces moments pour vous asseoir devant la télévision et faire quelque chose d’amusant en famille, alors me voici maintenant avec une tenue Robo-Pine. »

Chacun des juges a partagé ses suppositions sur l’identité du concurrent avant qu’il ne soit démasqué.

Jenny McCarthy est catégorique que le porc-épic robotique est Jamie Foxx tandis que Ken Jeong dit que c’est Wesley Snipes.

Pendant ce temps, Robin Thicke était sûr que le concurrent est l’acteur Terrence Howard.

8 Tyrese a chanté comme le porc-épic robotique Crédits: MICHAEL BECKER / FOX

8 Les juges ont été choqués – en particulier Nicole qui a admis qu’elle voulait « lui lécher le visage » Crédits: Getty

La seule personne qui a deviné avec précision Tyrese, 42 ans, était Nicole Scherzinger et juge invitée, l’actrice Chrissy Metz de This Is Us.

En enlevant son masque, la Pussycat Doll rougit et s’exclama les yeux écarquillés: «Tu ne veux pas juste lui lécher le visage?»

Nick a rejoint Tyrese sur scène et a été visiblement déçu par les résultats de ce soir.

«C’était mon préféré à coup sûr, donc je ne suis pas du tout content de vous voir partir. Mais vous venez de rendre The Masked Singer beaucoup plus cool », a-t-il déclaré.

8 L’acteur a été félicité pour ses impressionnants talents vocaux lors de la compétition en tant que Robo-Pine Crédits: Getty

8 Tyrese a révélé qu’il avait participé à l’émission pour sa famille Crédit: Instagram

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il voulait participer à l’émission, Tyrese a déclaré: «Lorsque vous avez deux jeunes filles, vous recherchez ces moments pour vous asseoir devant la télévision pour faire quelque chose d’amusant en famille.

«Alors me voilà maintenant avec une tenue Robo-Pine. Je veux juste te remercier pour cet amour. «

Le chanteur, acteur et mannequin a deux filles: les filles Shayla, 13 ans, et Soraya, deux ans.