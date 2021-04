Les fans de The Masked Singer ont critiqué les juges pour avoir éliminé Bobby Brown.

Le rappeur est devenu ému sur scène après la mort de son défunt fils et fille.

16 Les fans ont critiqué les juges de The Masked Singer pour avoir éliminé Bobby Brown Crédit: FOX

16 Il était l’un des deux candidats à être éliminé lors de l’épisode de mercredi Crédits: Fox

16 Les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour critiquer les juges pour avoir renvoyé Bobby chez lui Crédit: @ libraremedy / Twitter

Après que The Crab ait été annoncé comme le premier concurrent à être éliminé, leur identité a rapidement été révélée comme Bobby Brown.

Après avoir été démasqué, le joueur de 52 ans a déclaré aux juges: « Comme tout le monde le sait, j’ai perdu mes deux enfants. J’ai perdu ma fille, Bobbi Kristina, et j’ai perdu mon fils tout récemment, Bobby Jr.

« Ils faisaient partie de tout ce pour quoi je fais ça. Je fais ça pour mes enfants et je sentais juste qu’il était essentiel que je vienne ici et que je le fasse pour mes petits. Mon enfant de cinq ans, mon enfant de quatre ans. -old, mon enfant de 11 ans. «

Il a conclu: « Pour leur faire voir que leur père est toujours en train de donner des coups de pied. »

Bobby Jr a malheureusement été retrouvé mort à 28 ans le 18 novembre 2020.

16 Bobby a dit qu’il consacrait son temps à l’émission à ses enfants Crédit: FOX

16 Bobbi Kristina est malheureusement décédée en 2015 Crédits: Getty – Contributeur

16 Bobby Jr.a été retrouvé mort en novembre Crédits: Getty

16 Bobby a un total de sept enfants Crédits: Getty

Le rapport officiel, obtenu exclusivement par Le soleil, a montré qu’il avait des antécédents de consommation d’alcool et de drogues et que sa mort a été jugée accidentelle.

Pendant ce temps, la fille de la chanteuse Bobbi Kristina – qu’il partageait avec Whitney Houston – est malheureusement décédée à l’âge de 22 ans en 2015 lorsqu’elle a été retrouvée insensible dans un bain.

Un certain nombre de téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour critiquer les juges pour avoir éliminé Bobby, comme l’a écrit un fan: « Bon sang, Bobby Brown était ma première estimation pour #CrabMask mais je n’étais pas encore prêt à le verrouiller … ou à le voir rentrer à la maison si tôt. Excellent travail, Bobby! «

Un fan suivant a écrit: « Bobby Brown n’aurait pas dû rentrer à la maison ce soir. »

Une troisième personne intervint: « Je t’ai dit que c’était Bobby Brown. Pourquoi renvoyer Bobby à la maison? Je ne peux pas. »

16 Beaucoup ont convenu qu’ils étaient tristes de « le voir rentrer à la maison si tôt » Crédit: @ therealcynshady / Twitter

16 D’autres ont dit avec confiance qu’ils savaient que c’était Bobby Crédit: @ makeuplova4life / Twitter

16 Les fans ont dit qu’ils « savaient » que le concurrent était Bobby Crédit: @ MikeyMiller13 / Twitter

D’autres ont dit qu’ils savaient que le candidat était Bobby, comme l’a affirmé une personne: « Dès que @Robin Thicke mentionné Ghostbusters, je savais que c’était Bobby Brown. Si proche mec, mauvais type de chanson! «

Un autre spectateur a écrit: « Je savais que c’était le grand Bobby Brown et qu’il serait démasqué ce soir. Prières pour #BobbyBrown Il a eu tellement de tragédies dans sa vie. «

Avant que l’identité du Crabe ne soit révélée, les juges ont chacun à leur tour deviné qui était la personne derrière le passé.

Robin Thicke, 44 ans, a deviné qu’il était Ray Parker Jr., tandis que Ken Jeong, 51 et Jenny McCarthy, 48 ans, tous deux ont bien deviné qu’il était Bobby Brown.

Pendant ce temps, Nicole Scherzinger, 42 ans, a supposé qu’il était Keith Sweat et la panéliste invitée Rita Wilson, 64 ans, s’est demandé s’il s’agissait de Martin Lawrence.

16 Ken et Jenny ont bien deviné l’identité de Bobby Crédit: FOX

16 L’épisode de mercredi était une double élimination Crédits: Fox

Après la grande révélation que Bobby était The Crab, une deuxième élimination a eu lieu et Tamera Mowry a été démasquée sous le nom de The Seashell.

Après que Nicole ait deviné correctement l’identité de l’homme de 42 ans, Tamera a déclaré aux juges: « Avoir fait aussi loin signifie beaucoup parce que j’ai entendu ces voix là-bas et je me suis dit: ‘Qu’est-ce que c’est?

L’actrice a conclu: « Je me suis tellement amusée. »

Le Porcinet, Robopine, Le Coquillage, Le yéti, Les poupées russes, Le crabe, Le caméléon et Le cygne noir tout s’est affronté lors du dernier épisode de Le chanteur masqué.

16 Tamera Mowry a ensuite été démasquée sous le nom de The Seashell Crédit: FOX

16 L’actrice a déclaré aux juges qu’elle s’était « tellement amusée » dans la série Crédit: FOX

Plus tôt dans l’épisode, le Yeti a fait monter les larmes aux yeux des juges suite à sa performance émotionnelle de Justin Bieber Seul.

Suite à la conclusion de la performance du Yeti, Nicole essuya les larmes de ses yeux en disant: « Oh mec, Yeti. Tu viens ici en ressemblant à ça, tu es censé nous faire rire … .

« Cette chanson était si personnelle et était une performance si vulnérable … Vous avez rendu la saison 5 de Masked Singer si spéciale. »

16 Le Yeti a fait pleurer les juges avec une performance émouvante de Lonely de Justin Bieber Crédits: Fox

L’épisode de double élimination vient après Mark McGrath de Sugar Ray a été démasqué en tant que The Orca lors de l’épisode de la semaine dernière.

Suite à sa performance émouvante de Every Rose Has Its Thorn de Poison, The Orca a déclaré avoir dédié le numéro à son défunt père et a admis qu’il «pleurait» derrière son masque.

Malgré les notes positives des juges, l’hôte Nick Cannon a finalement révélé qu’il était le prochain concurrent à quitter la compétition.

Une semaine plus tôt, Nick a été révélé comme le Bulldog après que l’animateur invité Niecy Nash ait choisi la victime d’élimination de l’épisode dans la «tournure la plus folle de tous les temps».

Après il a pris une pause de ses fonctions d’accueil pendant la première moitié de la saison, le joueur de 40 ans est revenu à Le chanteur masqué scène pour reprendre le micro de son remplacement temporaire.