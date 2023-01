Les fans de Masked Singer convaincus montrent que Jacket Potato est un énorme comédien britannique après avoir repéré un « indice »

Les fans de THE Masked Singer sont convaincus que Jacket Potato est le comédien Harry Hill – après avoir repéré un indice majeur.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué que Jacket Potato était photographié avec un stéthoscope, ce qui, selon certains, pourrait être un indice, car Harry est un médecin qualifié.

TVI

Jacket Potato a laissé les fans se gratter la tête – mais certains pensent qu’ils ont réussi[/caption] Getty

Harry Hill pourrait-il être l’homme derrière le costume ?[/caption]

D’autres pensaient que son apparition sur Dancing On Ice la semaine dernière avait scellé l’affaire à cause de sa “marche”.

Spéculant sur leur identité, une personne a écrit: «Quand Jacket Potato a marché sur Dancing on ice, il a marché comme Harry Hill.

«Sur une photo en ligne, Jacket Potato est montré en train de jouer du piano avec un stéthoscope au premier plan. Harry Hill est un médecin qualifié.

Un autre a déclaré: “Rester avec Harry Hill après les indices / la voix de la chanson de ce soir.”

Alors que quelqu’un d’autre a commenté : « La semaine dernière, j’ai dit Brian Conley, mais maintenant convaincu que c’est Harry Hill ! Il était docteur!”

Et un autre a ajouté: «Je me demande si #jacketpotato est Harry Hill? Je crois qu’il était médecin avant de devenir comédien et qu’il a également joué dans son propre film.

Outre Harry Hill, de nombreux fans ont émis l’hypothèse que Jacket Potato pourrait être un chef célèbre comme Gordon Ramsay ou Jamie Oliver.

Comme leur costume a un autocollant qui dit «Wild Hog Dairy», certains pensent qu’il pourrait s’agir d’un agriculteur, comme Amanda Owen, star de Extraordinary Farming Lives, ou Matt Baker de Our Farm in the Dales.

Une autre théorie est que, comme une pomme de terre en veste est un choix de déjeuner populaire, cela pourrait être une référence à une actrice de Dinnerladies telle que Maxine Peake, ou peut-être Kym Marsh qui joue une dame de dîner dans la prochaine saison 11 de Waterloo Road..