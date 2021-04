Les fans de The Masked Singer ont exprimé leur choc lorsque la juge invitée Rita Wilson a éclaté dans un rap « impressionnant ».

De nombreux téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour noter que les talents de rappeur de la femme de 64 ans la rendaient « tout comme son fils Chet ».

Au cours de l’épisode de mercredi de Le chanteur masqué, Rita impressionné à la fois les juges et les téléspectateurs lorsque elle a éclaté dans une performance de Naughty by Nature’s Hip Hop Hourra.

Le chanteur a rappé: « Tu as dessiné une photo de ma matinée. Mais tu ne pouvais pas faire ma journée. Je bouge et tu bâilles. Mais tu ne me regardes jamais. Je lèche ta chérie à chaque fois. simple. Votre drôle de flux est étranger et une carte verte est en route. «

Un certain nombre de téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour noter que la performance impromptue de Rita leur rappelait son fils Chet, qui est également connu pour montrer ses talents de rappeur.

Un téléspectateur a écrit: « Rita Wilson en tant que juge invitée sur Masked Singer éclatant dans le rap me dit tout ce que j’ai besoin de savoir sur pourquoi Chet Hanks est comme il est. »

Un autre a ajouté: « Ouais. Chet l’obtient de sa maman. »

Un troisième a sonné: « Rita Wilson est ici en train de cracher des paroles de Naughty By Nature, donc c’est de là que Chet les tire. »

Les comparaisons se sont poursuivies alors qu’un fan suivant a écrit: « Rita Wilson rappe. Maintenant, nous savons où Chet Hanks l’obtient. »

En plus des émojis rieurs, une autre personne a ajouté: « Pas Rita Wilson qui rappe ici. Je vois d’où Chet tire ça. »

Un autre fan de The Masked Singer a tweeté: « Je vois que Chet tire sa personnalité de Rita … »

Les téléspectateurs ne se sont pas retenus en comparant le duo mère-fils, alors qu’une autre personne a partagé: « D’accord, Mme Rita … maintenant je vois d’où Chet tire son ambiance. »

D’autres ont applaudi Rita, comme l’a dit une personne: « Rita Wilson faisant Naughty by Nature vient de faire ma soirée. »

Rita partage son fils Chet, 30 ans, avec son mari Tom Hanks, 64.

En plus de Chet, le couple partage également son fils Truman, âgé de 25 ans.

Alors que Chet a travaillé comme acteur, artiste de rap et musicien, il est aujourd’hui connu pour ses vidéos bizarres sur Instagram.

Il a lancé sa carrière d’acteur en 2007 dans le film Bratz et a continué à jouer dans un certain nombre de rôles de soutien.

Chet avait déjà attiré l’attention de ceux du monde entier lorsqu’il a lancé la tendance White Boy Summer sur Instagram.

Il a inventé l’expression «white boy summer» comme une variante du titre de la chanson à succès 2019 de Megan Thee Stallion, Hot Girl Summer.

Chet voulait que ses fans se joignent à cette tendance bizarre et « taguent un roi de la vanille » comme ils suivre un ensemble de règles.