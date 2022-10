Les fans de Masked Dancer sous le choc alors que la légende de Strictly Bruno Tonioli est démasqué en tant que Pearly King

LA DANSEUSE MASQUEE les fans étaient sous le choc lorsque Bruno Tonioli a été démasqué en tant que Pearly King.

Le spin-off de The Masked Singer a laissé tout le monde deviner pendant des semaines, et ce soir, les réponses ont finalement été révélées.

La finale a vu les trois célébrités masquées restantes, Scissors, Onomatopée et Pearly King, danser pour être couronné vainqueur.

Mais malheureusement, Pearly King a été coiffé lors de la finale et a été botté par les juges.

Malgré deux performances impressionnantes, le public leur a donné la botte, laissant les panélistes Davina McCall, Peter Crouch, Oti Mabuse, French Dawn et John Bishop stupéfaits.

L’animateur Joel Dommett a révélé la célébrité à la troisième place, alors que Bruno retirait son masque, laissant les fans sous le choc.

L’un d’eux a écrit: «Je savais que c’était Bruno de Strictly. Aime-le! #MaskedDancer “

Un autre a posté: «Bruno Tonioli était ma première supposition. #MaskedDancer “

Un troisième a déclaré : « Bien sûr que c’était Bruno ! Sa danse était incroyable. #MaskedDancer “

Onomatopée et Ciseaux s’affronteront pour la place gagnante.





Ce soir, Scissors a donné le coup d’envoi avec de nombreuses références aux pom-pom girls alors qu’ils exécutaient une routine optimiste sur Respect d’Aretha Franklin.

Il y avait un autre indice musical après que les stars de Coronation Street Daniel Brocklebank et Harriet Bibby aient filmé un court segment, laissant entendre que la personne célèbre est apparue dans des comédies musicales.

Cela a été suivi par Onomatopée, qui a révélé qu’ils étaient auparavant dans les charts.

Ils ont tout mis en œuvre avec un numéro au rythme effréné pour Came Here For Love d’Ella Eyre.

Les juges ont rapidement deviné la star de Coyote Ugly, Adam Garcia, tandis que Dawn a deviné Jason Donovan.

Mais une référence claire à la chanson à succès de LeAnne Rimes Can’t Fight the Moonlight a cimenté leur hypothèse initiale selon laquelle c’était la star hollywoodienne Adam qui se cachait derrière le masque.

Le troisième était Pearly King, qui a laissé des allusions à la danse paso doble et aux olives italiennes.

Ils ont époustouflé le public avec leur puissante performance sur ABC de Gayle.

Le jury a immédiatement deviné la star de Strictly Bruno Tonioli, avec plus de références à la salle de bal et à la danse.

Les personnages ont ensuite joué pour la deuxième fois, avec Scissors avec une routine énergique pour Spice Girls, Onomatopée est revenue avec une performance fluide sur la piste BTS Butter et Pearly King a poussé le bateau avec leurs mouvements sur Hard to Handle de The Black Crowes.

Le week-end dernier, la star de Girls Aloud, Kimberely Walsh, a été démasquée en tant que Odd Socks et la star olympique Denise Lewis a été dévoilée en tant que Sea Slug.

Les autres célébrités à avoir révélé leur identité avant ce soir étaient l’acteur hollywoodien Jesse Metcalfe, la star de GBBO Liam Charles, l’animateur de Channel 4 Steph McGovern, David et Frankie Seaman, le chanteur Gareth Malone, la présentatrice Stacey Dooley et l’actrice Joanna Page.

Le jury de cette série était composé de Jonathan Ross, Oti Mabuse, Davina McCall et Peter Crouch remplaçant Mo Gilligan.

