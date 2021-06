Les fans de Masked Dancer sont convaincus que Squirrel est une ancienne star d’EastEnders après avoir découvert un indice révélateur dans le choix de la chanson

Les fans de The Masked Dancer sont convaincus que Squirrel est l’ancienne star d’EastEnders Bonnie Langford après avoir découvert un indice révélateur dans leur choix de chanson ce soir.

Grâce aux références au feuilleton BBC One et à Strictly Come Dancing, certains téléspectateurs sont convaincus que la célébrité secrète est Maisie Smith, 19 ans.

🔵 Lisez notre blog en direct The Masked Dancer pour la dernière action

4 Les téléspectateurs ont remarqué un gros indice dans le choix de la chanson de Squirrel ce soir Crédit : ITV

Cependant, les indices indiquent également Bonnie, 56 ans, qui jouait Carmel Kazemi dans EastEnders et travaillait auparavant comme danseuse professionnelle.

Et certains ont recueilli encore plus de preuves lors de la demi-finale de Masked Dancer – y compris un clin d’œil subtil à sa carrière sur scène dans le choix de la chanson.

Squirrel a joué pour Camila Cabello à La Havane, et un fan a tweeté : « La Havane – Bonnie Langford était dans Guys and Dolls, il y avait une chanson intitulée Havana. »

Le personnage ne serait pas le premier à laisser un indice dans le choix de la chanson, la star éliminée Christopher Dean révélant plus tôt dans la journée que jouer sur Fly Me To The Moon était également un indice « dissimulé » pour les fans.

4 Les fans sont convaincus que c’est Bonnie sous le masque Crédit : PA

4 Elle a joué Carmel dans EastEnders – et est une danseuse passionnée Crédit : BBC

De nombreux téléspectateurs sont devenus convaincus que Bonnie est un écureuil au cours de la semaine dernière à partir d’une variété d’indices, avec un autre tweet : « Bonnie Langford était dans Just William. Je mangerai mon canapé si elle n’est pas un écureuil ».

Un troisième a déclaré: « Squirrel – Bonnie Langford était dans Wombling free – la référence de la portée ».

Un autre était d’accord: « OK, Squirrel est Bonnie Langford et la seule façon que j’ai eue était parce que j’étais obsédé par le film Wombles qui grandissait (et le suis toujours) et que l’indice de vidéosurveillance l’a révélé ».

Et un autre a fait écho: « Je pense que Squirrel est Bonnie Langford – cela ressemblait à sa voix à la fin. Elle était dans Cats et peut danser comme ça. »

4 Certains pensent qu’il s’agit en fait de son ancienne co-star Maisie Smith après avoir repéré un micro sur cette photo Insta Crédit : INSTAGRAM/MAISIE SMITH

Les fans de Maisie seront sans aucun doute déçus par le développement après avoir été convaincus d’avoir repéré un microphone Masked Singer qui a donné le jeu dans l’une des publications Instagram de l’adolescent.

Ils pensaient que l’indice d’un casque confirmait que la beauté aux cheveux de flamme était sous le costume d’écureuil.

Plus tôt ce soir, Knickerbocker Glory a été démasqué en tant que Craig Revel Horwood et Frog en tant que Kelly Brook.

La grande finale de demain soir verra les concurrents restants – Scarecrow, Carwash, Zip et Squirrel se produire à nouveau avant que leur véritable identité ne soit enfin révélée.