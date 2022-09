Les fans de Masked Dancer sont convaincus que Scissors est un mannequin et présentateur de premier plan

Les fans de MASKED Dancer sont restés convaincus que Scissors est un mannequin et présentateur de premier plan après avoir repéré des indices.

Ils ont associé la superstar au costume de Scissors grâce à sa série de télé-réalité sur Amazon Prime, intitulée Making The Cut.

Érotème

Getty

Les fans pensent que Heidi Klum pourrait être derrière le masque[/caption]

Les fans de Masked Dancer sont certains que Heidi Klum est la célébrité derrière le masque – malgré son statut de star en tant qu’ancien mannequin.

Les téléspectateurs ont noté comment la célébrité mystérieuse a fait un certain nombre de références à la “coupe”, qu’ils ont liée à son émission de télévision.

Alors qu’ailleurs Scissors a discuté de ses liens avec l’Allemagne – d’où est originaire le mannequin Heidi, 49 ans – ainsi que de poser dans un miroir de mannequin.

“Parfois, cela aide d’avoir un peu de facteur X dans votre vie”, a également déclaré le personnage masqué – en lien avec la star de la télévision apparaissant dans l’émission de franchise Got Talent America’s Got Talent.

EN SAVOIR PLUS SUR LE DANSEUR MASQUÉ homme drole Les téléspectateurs de Masked Dancer sont convaincus qu’ils savent qui est Pearly King BRAN NOUVEAU NOM Les fans de Masked Dancer «s’entraînent» Pearly King est la star d’EastEnders après la sortie du savon

“Avec les drapeaux allemands et l’indice X Factor, Scissors pourrait très bien être Heidi Klum”, a spéculé un fan sur Twitter.

Une seconde intervint : « Est-ce que Scissors est Heidi Klum ? Faire la coupe, saucisse allemande… » tandis qu’un troisième a ajouté : « Les ciseaux, c’est Heidi Klum.

“Heidi Klum?” un quatrième a demandé, tandis qu’un cinquième a conclu: “C’est Heidi Klum.”

Plus tôt cette semaine, les fans de Masked Dancer étaient certains qu’une ancienne star de The Only Way Is Essex était derrière le costume snippy.





Les téléspectateurs de la série ITV sont catégoriques. Megan McKenna – qui a ensuite joué dans The X Factor: Celebrity – correspond à la facture des indices.

Ils pensaient que cela pouvait à la fois faire référence à son passage à X Factor ainsi qu’à son apparition dans TOWIE et dans la série télé-réalité Ex On The Beach.

Un autre teaser laissait entendre: “J’ai certainement fait ma juste part de tournées”, ce que beaucoup considéraient comme signifiant sa carrière musicale florissante.

Un fan de Masked Dancer s’est rendu sur Twitter pour spéculer: “Megan McKenna ciseaux?” comme un autre l’a dit: “Ou ça pourrait être Megan McKenna.”

Un fan a ensuite donné une analyse plus détaillée et a écrit: “Je suis sûr à 99,9% que Scissors est Megan McKenna.”

D’autres indices faisaient également référence à des “yeux de chat” – ainsi qu’au numéro 40 et à l’écriture sur le miroir d’un rouge à lèvres rouge vif.

Auparavant, les fans avaient émis l’hypothèse que le visage derrière le masque était celui de l’ancienne juge de X Factor, Nicole Scherzinger.

En savoir plus sur le soleil COIFFE-MOI J’ai laissé ma fille de 5 ans décolorer ses cheveux, les trolls disent que c’est foutu mais elle est contente POMPE-LE Morrisons réduit de 5 pence un litre de carburant – mais cela ne durera pas longtemps

Dans le même ordre d’idées, beaucoup ont suggéré que l’ancienne gagnante de l’émission, Alexandra Burke, corresponde au rôle.

Adoptant une autre approche, certains pensent que les compétences de Scissors en danse signifient qu’ils sont un pro – et, dans ce cas, Jade Thirlwall de Little Mix.

Certains pensent que cela pourrait être Kelly Rowland, Cat Deeley, Ashley Roberts ou la femme de Peter Crouch, Abbey Clancy.