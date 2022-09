Les fans de Masked Dancer sont convaincus que la star de Strictly est Sea Slug – affirmant que le panéliste Oti Mabuse est « sous le choc »

Les fans de THE MASKED Dancer sont convaincus que la star de Strictly Come Dancing est Sea Slug – affirmant que le panéliste Oti Mabuse est « pour un choc ».

L’ex Strictly pro, 32 ans, reconnaîtra l’une des prochaines célébrités démasquées lors du concours de danse ITV, selon les téléspectateurs.

Les téléspectateurs pensent que Motsi est le personnage glissant[/caption]

Ils ont insisté sur le fait que la célébrité jouant Sea Slug, un animal marin entièrement violet avec de grands yeux de dessin animé et des traits orange, est sa sœur aînée Motsi, 39 ans.

Motsi est déjà revenu sur les écrans dans Strictly Come Dancing qui est filmé en direct, tandis que The Masked Dancer a été préenregistré plus tôt cette année.

S’adressant à Twitter, un spectateur a déclaré: “themaskeddancer slug is motsi mabussi”

Un autre a accepté en écrivant: “Ce ne serait pas drôle si la limace de mer était Motsi Mabuse #MaskedDancerUK”

Et un troisième a tapé: “Je pense que Seaslug est Motsi Mabuse #MaskedDancerUK”

Cependant, le panel avait sa propre idée de qui était derrière le masque.

Peter Crouch n’a pas perdu de temps à deviner qu’ils étaient experts en mode, DJ et chef Gok Wan.

Davina McCall a deviné dans le même sens, tandis qu’Oti a opté pour la star de I’m A Celeb Fleur East.

Jonathan Ross semblait être dans un pays imaginaire avec sa supposition de Zayn Malik de One Direction.





Dans leur VT, Sea Slug a déclaré qu’il s’agissait d’un “softy amical et spongieux” qui peut être “un peu épineux s’il le faut”.

Ils ont également attiré l’attention sur leurs couleurs vives et brillantes dans l’obscurité et ont déclaré qu’ils allaient “faire sensation” sur la piste de danse.

Après leur performance, Sea Slug a donné un dernier indice et a déclaré qu’ils savaient “bien se laver”.

Peter a immédiatement pensé à l’émission de télévision Scrubs, mais a admis qu’il ne connaissait aucun personnage, tandis qu’Oti a suggéré la star de Drag Race, Michelle Visage.