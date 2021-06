Les FANS de The Masked Dancer ont repéré un « indice » qui prouve que Kelly Osbourne est Frog après que les célébrités ont ENFIN parlé hier soir.

Jusqu’à présent, les indices sur l’identité de Frog étaient vagues, les notant uniquement comme une personne connue pour traverser l’étang du Royaume-Uni aux États-Unis.

ITV

L’identité de Frog a peut-être été démentie par les fans[/caption]

Mais hier soir, les fans étaient convaincus qu’ils avaient compris que c’était Kelly, 36 ans, derrière le masque alors que trois autres indices pointaient dans sa direction.

Le premier est venu pendant la performance, lorsqu’un danseur de secours est apparu comme un jack-in-the-box, ce qui aurait pu faire référence au frère de Kelly, Jack.

Alors que le mot « Ozzy » au lieu de « Australia » était écrit sur le plateau – en référence peut-être au père de Kelly, le chanteur de Black Sabbath Ozzy Osbourne.

Troisièmement, il y avait une référence au roman de George Orwell 1984, qui se trouve être la même année que Kelly est née.

Instagram

Les fans pensent que la personne derrière le masque pourrait être Kelly Osbourne[/caption]

ITV

La grenouille a donné des indices vitaux lors de la performance de jeudi[/caption]

Un téléspectateur a lancé le débat : « @KellyOsbourne est la grenouille. Le mot OZZY a été écrit à la place de l’Australie. Et le Jack in the Box. Et elle est née en 1984.

Un autre a sonné: « ‘Ozzy’ sur la carte, ‘Jack’ dans la boîte, Ref à George Orwell – elle est née en 1984. C’est Kelly Osbourne! »

« Jack in a box – jack osbourne, oozy – ozzy osbourne, grand frère – la grenouille de célébrité grand frère est kelly osbourne, je l’appelle », a ajouté un troisième.

Cependant, tous les téléspectateurs n’étaient pas si sûrs après que les célébrités aient pu dire un mot sans que leur voix ne soit déformée pour la première fois.

Pennsylvanie

Frog a également pris la parole pour la première fois dans l’émission d’hier soir[/caption]

Instagram

Kelly est la fille du rockeur Ozzy Osbourne[/caption]

Frog a choisi le mot « perfection », qui est apparu dans une voix féminine claire, mais avec un accent américain plus épais que prévu.

« Tout pointe vers Kelly Osbourne mais la voix n’était pas la sienne », a fait remarquer un fan, remettant en question l’identité de Frog.

Frog rejoint les célébrités mystérieuses restantes Beagle, Knickerbocker Glory, Squirrel, Lama, Carwash, Scarecrow et Zip sur The Masked Dancer.

Deux autres célébrités devraient être démasquées ce soir, quatre d’entre elles ayant déjà fait une sortie de l’émission.

Kelly Osbourne / Instagram

Tout le monde n’est pas convaincu que c’est Kelly après que la célébrité masquée a parlé avec un fort accent[/caption]

Jusqu’à présent, Rubber Chicken a été démasqué en tant qu’Eddie the Eagle, Beetroot chez Dita Von Teese, Flamingo en tant que Louise Redknapp et Viper en tant que Jordan Banjo.

Alors que l’identité de Frog cause des problèmes, les fans sont convaincus qu’ils savent qui est Llama après que l’émission de mardi soir a donné plus d’indices.

Pendant la performance de Llama, la chanson thème de l’émission de la BBC Line of Duty a pu être entendue – les fans pensant qu’il pourrait s’agir de Vicky McClure sous le masque.





Si cela ne suffisait pas pour pointer du doigt, l’un des indices de Llama montrait également un fan avec AC-12 écrit dessus en clin d’œil au drame populaire.

Vicky a taquiné les fans sur ses réseaux sociaux à la suite de la spéculation, en écrivant: « Ça a été une journée très chaude! »

Le danseur masqué continue vendredi soir à 19h30 sur ITV