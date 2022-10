Les fans de Masked Dancer ont tous la même réaction lorsque la sauce tomate est révélée

Le dernier candidat célèbre de MASKED Dancer a été révélé en tant que journaliste et présentateur de télévision Steph McGovern.

La star de Steph’s Packed Lunch, 40 ans, a révélé qu’elle “adorait absolument” être dans l’émission à succès d’ITV.

TVI

La sauce tomate Masked Dancer a été révélée[/caption]

TVI

La star de la télévision Steph McGovern était le visage célèbre derrière le masque[/caption]

Le panel – Jonathan Ross, Oti Mabuse, Davina McCall et Peter Crouch – a choisi de démasquer la sauce tomate et a été ravi de voir que c’était Steph sous le masque.

Discutant de son passage dans The Masked Dancer, Steph a partagé qu’il avait été “incroyablement difficile” de garder secrète son apparition dans la série.

Elle a partagé: “J’adore le spectacle et j’adore danser. Apprendre à danser en tant que personne/personnage complètement différent est passionnant !

« Je suis nul pour garder des secrets, alors je suis fier de moi ! »

Les fans de l’émission à succès ont dit qu’ils avaient deviné que c’était Steph depuis le début.

Steph a déclaré que le secret du tournage ressemblait à une “opération militaire”, en disant: “Les efforts qu’ils déploient pour garder tout secret sont hilarants. Le plus dur était de ne pouvoir parler à personne, je me sentais tellement grossier !

Discutant de son personnage de sauce tomate, Steph a déclaré : « Mon personnage est littéralement mon opposé – mignon/doux/affectueux. Dès que je suis en costume je deviens mon alter ego. Je ne lui ressemble en rien… Je suis une fille du nord sarcastique et directe. Elle est tellement mignonne, mais je l’aime.

Elle a décrit le temps passé dans l’émission comme “surréaliste” et “exaltant” tout en disant qu’elle pensait que le juge Oti Mabuse allait “suss [her] tout de suite.”

Steph a ajouté: “Nous sommes amis mais elle ne l’a pas compris pendant un moment. J’en étais content. J’étais sur la lune avec les commentaires. Je ne suis pas danseur mais ils m’ont fait me sentir comme tel.

Les téléspectateurs de l’émission avaient deviné que Steph était la célébrité derrière le masque.

Après avoir entendu la tomate séduisante se révéler comme un papillon social, les téléspectateurs ont deviné que l’hôte du panier-repas était derrière le ketchup pétillant.

La tomate coquine a taquiné qu’ils mettaient la «sauce en sauce» et étaient un «aliment de base aux heures des repas».

Faisant allusion à leur capacité à s’entendre avec n’importe qui, ils ont déclaré qu'”une bonne sauce peut être associée à n’importe quoi”.

Ils ont poursuivi: “Prenez une pression, je ne jugerai pas sur quoi vous le mettez.”

Se décrivant comme le “cœur de la table”, ils ont ajouté “de nombreuses conversations importantes ont lieu en rompant le pain”.

Ils ont ajouté qu’ils étaient toujours humbles et voulaient faire du monde un « endroit avec plus de goût ».





À l’époque, un fan avait deviné sur Twitter : “La sauce tomate, c’est Steph McGovern.”

Un autre a posté: “tomate, je dis @StephLunch de @PackedLunchC4.”

Un troisième a déclaré: “Ketchup Steph McGovern.”

Steph a précédemment animé Watchdog de la BBC, Can Britain Have a Pay Rise? et petit-déjeuner BBC.

Elle a quitté le Beeb en octobre 2019 pour rejoindre Channel 4 et anime désormais la populaire émission de jour Steph’s Packed Lunch.

Getty

Steph a précédemment animé Watchdog de la BBC, Can Britain Have a Pay Rise? et petit-déjeuner BBC.[/caption]

TVI

Les fans ont dit qu’ils avaient deviné que c’était Steph depuis le début[/caption]