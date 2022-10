Les fans de Masked Dancer ont convaincu QUATRE nouveaux indices énormes “confirment” que la star de Glee est Scissors

Les fans d’EAGLE-EYED de The Masked Dancer sont CONVAINCU qu’ils ont découvert qui est Scissors et c’est une énorme star hollywoodienne.

Lors de la dernière partie du jeu de devinettes dingues, Scissors a exécuté une routine sur le hit de Christina Aguliera, The Voice Within, et a laissé les fans sûrs de leur identité.

Les fans pensent que Heather Morris est Scissors après une série d’ÉNORMES indices[/caption]

Les téléspectateurs du jeu télévisé ITV sont convaincus que la légende de Glee Heather Morris, qui jouait Brittany S. Pierce, a épaté le public derrière le masque.

Les fans ont choisi une série d’indices obscurs, y compris le mammouth repéré sur scène – qui serait un clin d’œil au rôle de Heather dans la série de films d’animation à succès Ice Age.

Scissors a également affirmé avoir eu plus de succès dans les charts que la légende de la musique Elvis Presley, ce à quoi les fans ont souligné que le casting de Glee avait obtenu un plus grand nombre d’entrées dans les charts, prouvant ainsi que Heather était derrière le masque.

Ailleurs, Scissors a utilisé l’expression “New Directions”, le nom du glee club dans l’émission, ainsi que le “président” – Brittany était présidente de classe dans l’émission musicale à succès.

Les fans sont allés encore plus loin dans la plongée dans le calendrier et les engagements de Heather et ont allégué que la star américaine était au Royaume-Uni au moment de l’enregistrement de l’émission.

Ils ont souligné que Heather apparaissait à Liverpool lors d’un événement spécial de la convention Glee à peu près au même moment où The Masked Dancer a été filmé, soulignant davantage son implication potentielle dans le jeu télévisé du samedi soir.

Heather a de l’expérience dans la danse et a déjà joué en tant que danseuse remplaçante pour Beyonce.

Elle a pris de l’importance pour la première fois lorsqu’elle est apparue sur So You Think You Can Dance en 2006 avant de rejoindre Beyonce pour un certain nombre de tournées et de performances en direct au cours des deux années suivantes avant de gagner sa grande pause d’acteur dans Glee.





Heather a été initialement embauchée pour enseigner la chorégraphie au casting de Glee à Single Ladies avant de se voir offrir un rôle de fond de pom-pom girl.

Son rôle est devenu un rôle principal après que les producteurs ont découvert qu’elle avait un talent pour livrer des one-liners.

Heather a également participé à Dancing with the Stars, la version américaine de Strictly.

Heather a commencé sa carrière en tant que danseuse avant de se tourner vers le théâtre[/caption]

The Masked Dancer est diffusé samedi à 19h sur ITV.