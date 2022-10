Les fans de Masked Dancer n’arrivent pas à croire l’âge réel de Davina McCall alors qu’elle fête son anniversaire

Les fans de THE Masked Dancer ne pouvaient pas oublier que Davina McCall avait maintenant 55 ans.

La présentatrice a partagé une vidéo après un week-end de célébrations alors qu’elle se teignait les cheveux – et s’est ouverte sur son grand jour.

Davina a dit à ses abonnés: “C’est comme ça que je roule .. La préparation du dimanche soir … J’ai été un peu silencieuse. C’était le week-end de mon anniversaire !!! Mais je suis de retour en #ménopause tous les jours, cette semaine en parlant de TRH et d’alternatives.

“J’ai été assez calme sur le front de la ménopause ces derniers jours, mais c’était le week-end de mon anniversaire et ça a été méga.

“J’ai 55 ans aujourd’hui et j’ai fêté avec ma famille et avec quelques amis et j’ai passé un très bon moment. Mais je suis de retour, c’est comme ça que je roule un dimanche soir. Nous enregistrons le chanteur masqué demain.

Ses fans se sont précipités pour commenter sa vidéo, une personne écrivant : “Tu n’as pas 55 ans. Joyeux anniversaire Davina.”

Une seconde a déclaré: “J’adore la façon dont tu gardes toujours le vrai Davina. J’ai l’air fabuleux à 55 ans.

Alors qu’un troisième a commenté: “Joyeux anniversaire, pas question que tu aies 55 ans. Le briser.”

Davina est devenue connue pour sa campagne révolutionnaire sur la ménopause et parle régulièrement de ses propres expériences.





Auparavant, elle avait expliqué qu’elle ne voulait pas commencer par un traitement hormonal substitutif (THS), mais qu’elle avait changé d’avis lorsqu’elle avait été correctement informée des avantages.

Elle continue à utiliser le THS et a même demandé à son médecin si elle pouvait continuer jusqu’à ses 80 ans.

Bien que son parcours ait été difficile, elle dit que “les femmes qui soutiennent les femmes sont la chose la plus incroyable” et ajoute qu’elle aurait aimé “j’avais su ce que je sais maintenant quand j’étais plus jeune”.