Les fans de Masked Dancer furieux après l’annulation du spectacle demain soir à cause du football

Les fans de THE Masked Dancer sont restés furieux après avoir découvert que le spectacle était annulé mercredi soir à cause du football.

La série dérivée de Masked Singer a été diffusée tous les soirs sur ITV depuis ses débuts samedi, avec quatre célébrités démasquées jusqu’à présent.

Suivez notre blog en direct The Masked Dancer pour toutes les dernières actions de la nouvelle émission ITV

ITV

Le danseur masqué est annulé mercredi soir[/caption]

Cependant, à la fin de l’émission de ce soir, il a été révélé que le prochain épisode ne serait pas diffusé avant jeudi, pour faire place au match de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde contre l’Autriche.

La nouvelle a laissé les fans horrifiés car ils sont désespérés de connaître l’identité des personnages restants, notamment Car Wash, Frog et Scarecrow.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « @MaskedSingerUK n’est pas sur demain soir et je ne suis pas d’accord avec ce visage déçu #MaskedDancerUK. »

Un autre a tweeté : « Quoi ? C’est pas demain ? #MaskedDancerUK. »

ITV

Les fans sont furieux de devoir attendre un jour de plus pour le prochain démasquage[/caption]

Un troisième a ajouté à côté d’un gif d’une petite fille qui pleure: « Quand vous découvrirez que The Masked Dancer n’est pas demain soir. »

Pendant ce temps, un téléspectateur tout aussi agacé a écrit: «Pas d’émission demain à cause de l’amical inutile de l’Angleterre. #maskeddanceruk.

L’émission de ce soir a vu l’olympien Eddie l’Aigle démasqué en tant que poulet en caoutchouc.

Eddie, 57 ans, est devenu le premier compétiteur depuis 1928 à représenter la Grande-Bretagne en saut à ski olympique aux Jeux olympiques d’hiver de 1988.





Il a terminé dernier dans les épreuves de 70 m et 90 m, et son histoire a été transformée en un film en 2016 avec Taron Egerton et Hugh Jackman.

Lorsqu’Oti Mabuse lui a demandé s’il avait eu des cours de danse, Eddie a révélé qu’il dansait le Jive pendant son temps libre.

L’animateur Joel Dommett a demandé s’il avait aimé faire partie de l’émission et Eddie a répondu: « Ce fut le moment le plus incroyable, j’ai adoré, je pouvais juste jouer, je me suis tellement amusé. »

The Masked Dancer continue le jeudi 3 juin à 19h30 sur ITV.