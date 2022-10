Les fans de Masked Dancer affirment que des indices ont “donné” les trois dernières célébrités de l’émission

Les fans de THE Masked Dancer sont convaincus que les indices faciles ont « donné » les trois dernières célébrités – et AUCUNE d’entre elles n’est britannique.

Les téléspectateurs du concours ITV – qui voit des célébrités masquées danser de manière anonyme – sont certains qu’une star hollywoodienne et un danseur professionnel italien sont dans la grande finale.

Érotème

Après des semaines de devinettes, les détectives du canapé ont suggéré que Onomatopée est l’énorme star de cinéma américaine Adam Garcia.

Maintenant, beaucoup d’autres sont convaincus qu’il s’agit d’Adam, 49 ans, grâce à la liste complète d’indices liés à sa carrière télévisuelle et cinématographique.

“L’onomatopée est Adam Garcia”, a écrit l’utilisateur de Reddit. “Premièrement, Onomatopée rime avec Adam Garcia.”

“Commencez votre journée du bon pied, ‘Boiled Egg and Soldiers’ était une émission matinale qu’Adam a présentée en 1996”, ont-ils poursuivi.

“Deux mensonges, une vérité, ‘formé avec des super-héros’, il est allé à Knox Grammar en Nouvelle-Galles du Sud et d’autres anciens élèves incluent Hugo Weaving et Hugh Jackman.”

Notant sa carrière de danseur de claquettes, le fan a ajouté: “Apporter du bruit – la danse à claquettes fait beaucoup de bruit. ‘Le son de la foule’, le public car il est avant tout un danseur et un artiste live.

Ils ont lié les indices liés à la science dans la vidéo d’Onomatopée au diplôme en sciences d’Adam, ainsi qu’à une émission télévisée dans laquelle il a joué: Einstein.

Et tandis qu’une écharpe rouge et blanche indiquerait qu’il est “un fan de football d’Arsenal”, les grains de café colombiens indiquent son héritage grâce à sa famille colombienne.





“La voiture avec le symbole masculin, c’est Riding in a car with Boys, un film qu’il a fait avec Drew Barrymore, et l’âne manquant, il était dans Nativité 3 – Mec, où est mon âne ?” a ajouté le Redditor.

“Les mouvements de Flashdance étaient similaires à ses mouvements dans Coyote Ugly, en plus il est juge dans les compétitions de danse.”

Alors que les fans sont convaincus que Pearly King pourrait bien être l’ancien juge Strictly Bruno Tonioli, avec une personne écrivant: “Pearly King:” puis partageant un cliché de Bruno.

Un gros indice a été donné lorsque Pearly King a révélé sa voix réelle, ce qui a découragé les fans.

Un autre visage célèbre que les fans pensent que Pearly King pourrait être est le chef italien Gino D’Acampo.

Les fans pensent qu’il y avait un indice que c’était Gino à cause de son lien avec la victoire de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Pearly King a taquiné qu’il avait travaillé aux côtés de quelqu’un avec une “crinière dorée”, faisant croire aux téléspectateurs qu’il faisait référence à Holly Willoughby.

S’adressant aux médias sociaux pour exprimer ses pensées, une personne a écrit : « C’est Gino ! Il était le roi de la jungle #TheMaskedDancer.

Une autre personne a ajouté: “Oui, je pense que Pearly King est Gino D’Acampo.”

Pendant ce temps, les fans sont convaincus que Scissors est l’actrice américaine et star de Glee Heather Morris.

La semaine dernière, les juges Jonathan Ross, Davina McCall, Oti Mabuse et Peter Crouch ont eu droit à un autre indice lorsqu’une boîte a été déverrouillée et que le numéro 45805 était à l’intérieur.

Le numéro était le code postal – qui aux États-Unis est toujours un numéro à cinq chiffres – était celui de la ville de Lima dans l’Ohio.

Glee se déroule dans une ville appelée Lima, bien qu’en réalité, il ait été tourné à Hollywood.

Les fans ont saisi l’indice difficile à déchiffrer comme preuve, avec une écriture : « Ça doit être Heather Morris ! 45805 vous emmène à Lima, Ohio !!!”

Un autre a convenu: “Glee s’est déroulé à Lima Ohio (code postal 45805) – donc Scissors pourrait être Heather Morris.”

Maintenant, il semble que les fans aient raison puisque la page Wikipédia de la star de Glee, Heather Morris, a été mise à jour pour indiquer qu’elle participe à la compétition.

Scissors a également affirmé avoir eu plus de succès dans les charts que la légende de la musique Elvis Presley, les fans soulignant que le casting de Glee avait fait exactement cela.

Ailleurs, Scissors a utilisé l’expression “New Directions”, le nom du glee club dans l’émission, ainsi que le “président”.

La deuxième série du spectacle de danse populaire a été filmée en mai 2022, au même moment où Heather s’est rendue au Royaume-Uni.

La chanteuse et danseuse, 35 ans, a partagé une série de clichés touristiques à Londres – y compris un voyage à l’abbaye de Westminster et au Shakespeare’s Globe Theatre – laissant entendre qu’elle était dans l’émission.

Brittany était présidente de classe dans l’émission musicale à succès, diffusée sur Channel 4 au Royaume-Uni.